На тимчасово окупованому півострові помер колишній український політик і багаторічний комуністичний діяч Леонід Грач. Про його смерть повідомили російські ЗМІ з посиланням на так звану "владу Криму", передає проєкт "Крим. Реалії".

Помер Леонід Грач

Леонід Грач був однією з найвідоміших політичних фігур Криму часів незалежної України. З 1998 по 2002 рік він очолював Верховну Раду Автономної Республіки Крим, а впродовж 2002–2012 років був народним депутатом України. Політик належав до старої радянської школи — був переконаним комуністом, очолював Раду Комуністичної партії робітників і селян та заснував Комуністичну марксистсько-ленінську партію України.

Після російської окупації півострова у 2014 році Грач публічно підтримав псевдореферендум і став активним учасником проросійського політичного життя. Він очолив кримське відділення партії "Комуністи Росії", фактично відмовившись від українського громадянства й відкрито співпрацюючи з окупаційною адміністрацією.

Новина про смерть Грача викликала гостру реакцію в українському суспільстві. Голова Меджлісу кримськотатарського народу та колишній народний депутат України Рефат Чубаров жорстко прокоментував звістку, заявивши:

"Ну що ж, Леонід Грач вирушив до свого друга Йосипа Кобзона. Обмежуся лише словами, які у нас говорять, коли померлий не гідний доброго слова: Ateşi bol olsun (нехай горить у пеклі)".





Політична кар’єра Леоніда Грача стала прикладом того, як частина колишніх українських чиновників свідомо обрала шлях зради, підтримавши окупацію Криму. Його смерть у російському Криму символічно підсумувала перехід від державного діяча України до прихильника режиму, який знищив її територіальну цілісність.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Американське видання The Washington Post оприлюднило скандальні деталі про дії оточення Дональда Трампа у відносинах із Україною. За даними журналістів, його представник — політичний радник і забудовник Стів Віткофф — під час неофіційних зустрічей із українською делегацією наполягав на можливості "відмови" від частини Донецької області, аргументуючи це тим, що "регіон переважно російськомовний".