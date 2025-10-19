Рубрики
Ткачова Марія
На тимчасово окупованому півострові помер колишній український політик і багаторічний комуністичний діяч Леонід Грач. Про його смерть повідомили російські ЗМІ з посиланням на так звану "владу Криму", передає проєкт "Крим. Реалії".
Помер Леонід Грач
Леонід Грач був однією з найвідоміших політичних фігур Криму часів незалежної України. З 1998 по 2002 рік він очолював Верховну Раду Автономної Республіки Крим, а впродовж 2002–2012 років був народним депутатом України. Політик належав до старої радянської школи — був переконаним комуністом, очолював Раду Комуністичної партії робітників і селян та заснував Комуністичну марксистсько-ленінську партію України.
Після російської окупації півострова у 2014 році Грач публічно підтримав псевдореферендум і став активним учасником проросійського політичного життя. Він очолив кримське відділення партії "Комуністи Росії", фактично відмовившись від українського громадянства й відкрито співпрацюючи з окупаційною адміністрацією.
Новина про смерть Грача викликала гостру реакцію в українському суспільстві. Голова Меджлісу кримськотатарського народу та колишній народний депутат України Рефат Чубаров жорстко прокоментував звістку, заявивши:
"Ну що ж, Леонід Грач вирушив до свого друга Йосипа Кобзона. Обмежуся лише словами, які у нас говорять, коли померлий не гідний доброго слова: Ateşi bol olsun (нехай горить у пеклі)".
Політична кар’єра Леоніда Грача стала прикладом того, як частина колишніх українських чиновників свідомо обрала шлях зради, підтримавши окупацію Криму. Його смерть у російському Криму символічно підсумувала перехід від державного діяча України до прихильника режиму, який знищив її територіальну цілісність.