На временно оккупированном полуострове скончался бывший украинский политик и многолетний коммунистический деятель Леонид Грач. О его смерти сообщили российские СМИ со ссылкой на так называемую "власть Крыма", передает проект "Крым. Реалии".

Умер Леонид Грач

Леонид Грач был одной из известнейших политических фигур Крыма времен независимой Украины. С 1998 по 2002 год он возглавлял Верховную Раду Автономной Республики Крым, а на протяжении 2002-2012 годов был народным депутатом Украины. Политик принадлежал к старой советской школе — был убежденным коммунистом, возглавлял Совет Коммунистической партии рабочих и крестьян и основал Коммунистическую марксистско-ленинскую партию Украины.

После российской оккупации полуострова в 2014 году Грач публично поддержал псевдореферендум и стал активным участником пророссийской политической жизни. Он возглавил крымское отделение партии Коммунисты России, фактически отказавшись от украинского гражданства и открыто сотрудничая с оккупационной администрацией.

Новость о смерти Грача вызвала острую реакцию в украинском обществе. Глава Меджлиса крымскотатарского народа и бывший народный депутат Украины Рефат Чубаров жестко прокомментировал известие, заявив:

"Ну что ж, Леонид Грач отправился к своему другу Иосифу Кобзону. Ограничусь только словами, которые у нас говорят, когда умерший недостоин доброго слова: Ateşi bol olsun (пусть горит в аду)".





Политическая карьера Леонида Грача стала примером того, как часть бывших украинских чиновников сознательно избрала путь предательства, поддержав оккупацию Крыма. Его смерть в российском Крыму символически подытожила переход от государственного деятеля Украины к стороннику режима, который уничтожил ее территориальную целостность.

