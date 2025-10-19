Скандал: через що Америка пропонує віддати Донеччину Росії

Американське видання The Washington Post оприлюднило скандальні деталі про дії оточення Дональда Трампа у відносинах із Україною. За даними журналістів, його представник — політичний радник і забудовник Стів Віткофф — під час неофіційних зустрічей із українською делегацією наполягав на можливості "відмови" від частини Донецької області, аргументуючи це тим, що "регіон переважно російськомовний".

Через що пропонують віддати Донеччину Росії

Як зазначає WP, Віткофф виступав як посланець Трампа у неформальних переговорах щодо бачення можливого “мирного врегулювання” війни в Україні. Його риторика, за словами українських співрозмовників, фактично повторювала тези кремлівської пропаганди, яка роками використовує мовне питання для виправдання агресії проти України.

Українська сторона категорично відкинула будь-які натяки на “мовне розділення” держави, наголосивши, що російська мова в Україні ніколи не була ознакою проросійських настроїв. Мільйони громадян — військових, волонтерів, лікарів, журналістів — продовжують говорити російською, але водночас безкомпромісно відстоюють незалежність України та борються з російською окупацією.

Журналісти Washington Post зазначають, що пропозиції Віткоффа викликали подив і обурення серед українських дипломатів, адже звучали як спроба “легітимізувати” російські наративи під виглядом мирного діалогу. Такі заяви, на думку аналітиків, можуть свідчити про готовність частини американських політичних кіл “торгувати” територіями України заради власних політичних вигод у разі повернення Трампа до влади.

Українські експерти наголошують, що подібні тези несуть пряму загрозу суверенітету держави, адже закріплюють небезпечний міф, що мовне питання може виправдати окупацію. Насправді Україна — багатомовна держава, і навіть у регіонах, де історично переважала російська мова, з перших днів війни люди масово переходять на українську, демонструючи чітку ідентичність та відданість своїй країні.

Публікація The Washington Post уже викликала хвилю обговорень у міжнародних медіа. Експерти наголошують, що такі неофіційні ініціативи лише послаблюють єдність західних союзників і грають на руку Москві, яка прагне нав’язати світу свою картину “розколотої України”.



