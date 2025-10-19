Жах: у прямому ефірі помер кандидат у депутати

В Аргентині сталася надзвичайна подія — просто під час прямого ефіру політичних дебатів помер 66-річний кандидат у депутати Ернан Даміані. Інцидент відбувся у студії місцевого телеканалу, де кілька політиків обговорювали соціально-економічні проблеми країни напередодні парламентських виборів.

Смерть у прямому ефірі

Як повідомляє видання Página, під час обговорення однієї з тем Даміані раптово відчув себе зле: він зупинився посеред фрази, схопився за груди та впав на підлогу. Ведучі спершу подумали, що це може бути запаморочення або нервовий напад, однак ситуація миттєво перетворилася на критичну.

У студії негайно викликали швидку допомогу, а присутні учасники намагалися надати йому першу допомогу до прибуття лікарів. За словами очевидців, усе відбувалося буквально за кілька хвилин — камера продовжувала знімати, а глядачі у прямому ефірі спостерігали за боротьбою за життя політика.

Медики, які прибули на місце, доставили Даміані до найближчої лікарні, проте врятувати його не вдалося. Лікарі констатували, що він прибув без ознак життя. Попередня причина смерті — гострий інфаркт міокарда.

Ернан Даміані був відомим у регіоні політиком і громадським діячем. Він представляв одну з місцевих партій, що брала участь у передвиборчих перегонах. Колеги та представники політичних сил висловили співчуття його родині, назвавши трагедію "шоком для всієї країни".

У соціальних мережах активно поширюють відео моменту інциденту, яке вже переглянули тисячі користувачів. Багато хто закликає ЗМІ утриматися від його публікації з поваги до загиблого, тоді як інші наголошують на необхідності привернути увагу до проблеми перевтоми та високого рівня стресу серед політиків у розпал виборчої кампанії.

За словами лікарів, випадок із Даміані вкотре демонструє, наскільки небезпечними можуть бути перевантаження, спричинені політичними перегонами, і наскільки важливо своєчасно реагувати на симптоми серцевих захворювань.

