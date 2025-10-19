logo

BTC/USD

106794

ETH/USD

3880.8

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Ужас: в прямом эфире умер кандидат в депутаты
commentss НОВОСТИ Все новости

Ужас: в прямом эфире умер кандидат в депутаты

В Аргентине кандидат в депутаты умер в прямом эфире во время дебатов: зрители стали свидетелями трагедии

19 октября 2025, 10:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Аргентине произошло чрезвычайное событие — прямо во время прямого эфира политических дебатов скончался 66-летний кандидат в депутаты Эрнан Дамиани. Инцидент произошел в студии местного телеканала, где несколько политиков обсуждали социально-экономические проблемы страны в преддверии парламентских выборов.

Ужас: в прямом эфире умер кандидат в депутаты

Смерть в прямом эфире

Как сообщает издание Página, при обсуждении одной из тем Дамиани внезапно почувствовал себя плохо: он остановился посреди фразы, схватился за грудь и упал на пол. Ведущие сначала подумали, что это может быть головокружение или нервное приступ, однако ситуация мгновенно превратилась в критическую.

В студии немедленно вызвали скорую помощь, а собравшиеся участники пытались оказать ему первую помощь до прибытия врачей. По словам очевидцев, все происходило буквально через несколько минут — камера продолжала снимать, а зрители в прямом эфире наблюдали борьбу за жизнь политика.

Прибывшие на место медики доставили Дамиани в ближайшую больницу, однако спасти его не удалось. Врачи констатировали, что он прибыл без признаков жизни. Предварительная причина смерти – острый инфаркт миокарда.

Эрнан Дамиани был известным в регионе политиком и общественным деятелем. Он представлял одну из местных партий, участвовавших в предвыборной гонке. Коллеги и представители политических сил выразили соболезнование его семье, назвав трагедию "шоком для всей страны".

В социальных сетях активно распространяют видео момента инцидента, который уже просмотрели тысячи пользователей. Многие призывают СМИ воздержаться от его публикации из уважения к погибшему, в то время как другие подчеркивают необходимость привлечь внимание к проблеме переутомления и высокому уровню стресса среди политиков в разгар избирательной кампании.

По словам врачей, случай из Дамиани в очередной раз демонстрирует, насколько опасными могут быть перегрузки, вызванные политической гонкой, и насколько важно своевременно реагировать на симптомы сердечных заболеваний.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Северном Дублине погиб 17-летний гражданин Украины Вадим Давыденко. Трагедия произошла в среду на территории центра временного пребывания Tusla, где проживали несовершеннолетние мигранты.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pagina12.com.ar/866262-un-candidato-a-diputado-por-misiones-murio-tras-descompensar
Теги:

Новости

Все новости