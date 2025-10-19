Ужас: в прямом эфире умер кандидат в депутаты

В Аргентине произошло чрезвычайное событие — прямо во время прямого эфира политических дебатов скончался 66-летний кандидат в депутаты Эрнан Дамиани. Инцидент произошел в студии местного телеканала, где несколько политиков обсуждали социально-экономические проблемы страны в преддверии парламентских выборов.

Смерть в прямом эфире

Как сообщает издание Página, при обсуждении одной из тем Дамиани внезапно почувствовал себя плохо: он остановился посреди фразы, схватился за грудь и упал на пол. Ведущие сначала подумали, что это может быть головокружение или нервное приступ, однако ситуация мгновенно превратилась в критическую.

В студии немедленно вызвали скорую помощь, а собравшиеся участники пытались оказать ему первую помощь до прибытия врачей. По словам очевидцев, все происходило буквально через несколько минут — камера продолжала снимать, а зрители в прямом эфире наблюдали борьбу за жизнь политика.

Прибывшие на место медики доставили Дамиани в ближайшую больницу, однако спасти его не удалось. Врачи констатировали, что он прибыл без признаков жизни. Предварительная причина смерти – острый инфаркт миокарда.

Эрнан Дамиани был известным в регионе политиком и общественным деятелем. Он представлял одну из местных партий, участвовавших в предвыборной гонке. Коллеги и представители политических сил выразили соболезнование его семье, назвав трагедию "шоком для всей страны".

В социальных сетях активно распространяют видео момента инцидента, который уже просмотрели тысячи пользователей. Многие призывают СМИ воздержаться от его публикации из уважения к погибшему, в то время как другие подчеркивают необходимость привлечь внимание к проблеме переутомления и высокому уровню стресса среди политиков в разгар избирательной кампании.

По словам врачей, случай из Дамиани в очередной раз демонстрирует, насколько опасными могут быть перегрузки, вызванные политической гонкой, и насколько важно своевременно реагировать на симптомы сердечных заболеваний.

