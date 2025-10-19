Хто винен у смерті українця в Ірландії: всі подробиці інциденту

У Північному Дубліні загинув 17-річний громадянин України Вадим Давиденко. Трагедія сталася в середу на території центру тимчасового перебування Tusla, де мешкали неповнолітні мігранти.

Загибель підлітка в Ірландії

За даними видання Irish Examiner, у вбивстві юнака підозрюють 17-річного вихідця з Сомалі, який також проживав у цьому центрі. Йому вже висунуто офіційні звинувачення, однак під час судового засідання він відмовився від будь-яких коментарів і, за словами журналістів, постійно щось бубонів собі під ніс.

Слідство встановило, що між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички українцю було завдано смертельного ножового поранення. Сомалієць отримав незначні травми. Під час інциденту також постраждала працівниця центру, яка намагалася розняти хлопців.

Відомо, що Вадим Давиденко прибув до Ірландії з України лише за кілька днів до загибелі. Місцева влада та соціальні служби розпочали внутрішнє розслідування, щоб з’ясувати обставини трагедії та перевірити рівень безпеки у подібних закладах для неповнолітніх мігрантів.

