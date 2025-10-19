Кто виноват в смерти украинца в Ирландии: все подробности инцидента

В Северном Дублине погиб 17-летний гражданин Украины Вадим Давыденко. Трагедия произошла в среду на территории центра временного пребывания Tusla, где проживали несовершеннолетние мигранты.

Сметь подростка в Ирландии

По данным издания Irish Examiner, в убийстве юношу подозревают 17-летнего выходца из Сомали, также проживавшего в этом центре. Ему уже предъявлены официальные обвинения, однако во время судебного заседания он отказался от каких-либо комментариев и, по словам журналистов, постоянно что-то бубнил себе под нос.

Следствие установило, что между подростками возник конфликт, переросший в драку. Во время столкновения украинцу был нанесен смертельный ножевой ранения. Сомалиец получил незначительные травмы. Во время инцидента также пострадала работница центра, пытавшаяся разнять ребят.

Известно, что Вадим Давиденко прибыл в Ирландию из Украины всего за несколько дней до гибели. Местные власти и социальные службы начали внутреннее расследование, чтобы выяснить обстоятельства трагедии и проверить уровень безопасности в подобных учреждениях для несовершеннолетних мигрантов.

