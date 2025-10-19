Провал Путіна: ракети рф падають у полях

Рубрики
Ткачова Марія
Начальник управління радіоелектронної боротьби Генштабу ЗСУ Іван Павленко заявив, що російські гіперзвукові ракети “Кинжал” виявилися вразливими до українських систем РЕБ. У коментарі для BBC News Україна він пояснив, що під час цього року Україна досягла “дуже хороших результатів” саме у протидії цим ракетам.
Гіперзвукова ракета «Кинджал»
За його словами, “Кинжали” ефективно потрапляють під вплив електронного придушення — через це вони часто не влучають у ціль, а іноді просто падають у полях. Хоча такі випадки трапляються не завжди, тенденція свідчить про значне ослаблення ефективності російської зброї.
Павленко підкреслив, що Україна залишається однією з найсильніших країн у сфері радіоелектронної боротьби, і саме через це російським військовим доводиться постійно вдосконалювати свої засоби нападу. Українські системи РЕБ, за його словами, демонструють результативність, яка суттєво ускладнює ворогу можливість вести точні ракетні удари.