Провал Путіна: ракети рф падають у полях
НОВИНИ

Провал Путіна: ракети рф падають у полях

Українська РЕБ змусила “Кинжали” падати в поля: у Росії великі проблеми з гіперзвуковими ракетами

19 жовтня 2025, 09:35
Начальник управління радіоелектронної боротьби Генштабу ЗСУ Іван Павленко заявив, що російські гіперзвукові ракети “Кинжал” виявилися вразливими до українських систем РЕБ. У коментарі для BBC News Україна він пояснив, що під час цього року Україна досягла “дуже хороших результатів” саме у протидії цим ракетам.

Провал Путіна: ракети рф падають у полях

Гіперзвукова ракета «Кинджал»

За його словами, “Кинжали” ефективно потрапляють під вплив електронного придушення — через це вони часто не влучають у ціль, а іноді просто падають у полях. Хоча такі випадки трапляються не завжди, тенденція свідчить про значне ослаблення ефективності російської зброї.

Павленко підкреслив, що Україна залишається однією з найсильніших країн у сфері радіоелектронної боротьби, і саме через це російським військовим доводиться постійно вдосконалювати свої засоби нападу. Українські системи РЕБ, за його словами, демонструють результативність, яка суттєво ускладнює ворогу можливість вести точні ракетні удари.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Новокуйбишевську Самарської області спалахнула масштабна пожежа після удару дронів по нафтопереробному заводу, який належить компанії "Роснефть". Місцеві жителі публікують кадри з величезним стовпом чорного диму, що піднімається над містом.

Паралельно про атаку БПЛА повідомили й в Оренбурзі — під удар потрапив місцевий газопереробний завод. Російські власті підтвердили інцидент, однак традиційно заявили, що "система ППО нібито відбила частину дронів". Внаслідок вибухів на обох об’єктах почалися пожежі. Нафтогазові підприємства, подібні до цих, уже неодноразово ставали цілями атак, адже мають стратегічне значення для російської економіки та паливного експорту.




Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/czjp9y18x98o
