Провал Путина: ракеты РФ падают в полях

Ткачова Марія
Начальник управления радиоэлектронной борьбы Генштаба ВСУ Иван Павленко заявил, что российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" оказались уязвимы к украинским системам РЭБ. В комментарии для BBC News Украина он пояснил, что в этом году Украина достигла "очень хороших результатов" именно в противодействии этим ракетам.
Гиперзвуковая ракета «Кинжал»
По его словам, "Кинжалы" эффективно попадают под влияние электронного подавления — поэтому они часто не попадают в цель, а иногда просто падают в полях. Хотя такие случаи не всегда, тенденция свидетельствует о значительном ослаблении эффективности российского оружия.
Павленко подчеркнул, что Украина остается одной из сильнейших стран в сфере радиоэлектронной борьбы, и именно поэтому российским военным приходится постоянно совершенствовать свои средства нападения. Украинские системы РЭБ, по его словам, демонстрируют результативность, существенно усложняющую врагу возможность вести точные ракетные удары.