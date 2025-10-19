Провал Путина: ракеты РФ падают в полях

Начальник управления радиоэлектронной борьбы Генштаба ВСУ Иван Павленко заявил, что российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" оказались уязвимы к украинским системам РЭБ. В комментарии для BBC News Украина он пояснил, что в этом году Украина достигла "очень хороших результатов" именно в противодействии этим ракетам.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

По его словам, "Кинжалы" эффективно попадают под влияние электронного подавления — поэтому они часто не попадают в цель, а иногда просто падают в полях. Хотя такие случаи не всегда, тенденция свидетельствует о значительном ослаблении эффективности российского оружия.

Павленко подчеркнул, что Украина остается одной из сильнейших стран в сфере радиоэлектронной борьбы, и именно поэтому российским военным приходится постоянно совершенствовать свои средства нападения. Украинские системы РЭБ, по его словам, демонстрируют результативность, существенно усложняющую врагу возможность вести точные ракетные удары.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Новокуйбышевске Самарской области вспыхнул масштабный пожар после удара дронов по принадлежащему компании "Роснефть" нефтеперерабатывающему заводу. Местные жители публикуют кадры с огромным столбом поднимающегося над городом черного дыма.

Параллельно об атаке БПЛА сообщили и в Оренбурге – под удар попал местный газоперерабатывающий завод. Российские власти подтвердили инцидент, однако традиционно заявили, что "система ПВО якобы отразила часть дронов". В результате взрывов на обоих объектах начались пожары. Нефтегазовые предприятия, подобные этим, уже неоднократно становились целями атак, ведь имеют стратегическое значение для российской экономики и топливного экспорта.