Американское издание The Washington Post обнародовало скандальные детали о действиях оцепления Дональда Трампа в отношениях с Украиной. По данным журналистов, его представитель — политический советник и застройщик Стив Виткофф — во время неофициальных встреч с украинской делегацией настаивал на возможности "отказа" от части Донецкой области, аргументируя это тем, что "регион преимущественно русскоязычный".

Из-за чего предлагают отдать Донецкую область России

Как отмечает WP, Виткофф выступал как посланник Трампа в неформальных переговорах по видению возможного "мирного урегулирования" войны в Украине. Его риторика, по словам украинских собеседников, фактически повторяла тезисы кремлевской пропаганды, годами использующей языковой вопрос для оправдания агрессии против Украины.

Украинская сторона категорически отвергла любые намеки на языковое разделение государства, подчеркнув, что русский язык в Украине никогда не был признаком пророссийских настроений. Миллионы граждан — военных, волонтеров, врачей, журналистов — продолжают говорить по-русски, но в то же время бескомпромиссно отстаивают независимость Украины и борются с российской оккупацией.

Журналисты Washington Post отмечают, что предложения Виткоффа вызвали удивление и возмущение среди украинских дипломатов, ведь звучали как попытка "легитимизировать" российские нарративы под видом мирного диалога. Такие заявления, по мнению аналитиков, могут свидетельствовать о готовности части американских политических кругов торговать территориями Украины ради собственных политических выгод в случае возвращения Трампа к власти.

Украинские эксперты отмечают, что подобные тезисы несут прямую угрозу суверенитету государства, ведь закрепляют опасный миф, что языковой вопрос может оправдать оккупацию. На самом деле, Украина — многоязычное государство, и даже в регионах, где исторически преобладал русский язык, с первых дней войны люди массово переходят на украинский, демонстрируя четкую идентичность и преданность своей стране.

Публикация The Washington Post уже вызвала волну обсуждений в международных СМИ. Эксперты отмечают, что такие неофициальные инициативы лишь ослабляют единство западных союзников и играют на руку Москве, стремящейся навязать миру свою картину "расколотой Украины".



