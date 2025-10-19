Российская экономика трещит: РФ сокращает выплаты солдатам

Российские власти начали массово сокращать финансовые выплаты для подписывающих контракт с Минобороны РФ. Как сообщают "Важные истории", в ряде регионов суммы уменьшились без каких-либо официальных объявлений, а щедрые бонусы за отправку на войну теперь представляются только как временные "акции" с ограниченным сроком действия.

Солдатов рф урезали по выплатам

По данным российского издания Коммерсантъ, единовременная выплата контрактнику состоит из трех частей — федеральной, региональной и, в некоторых случаях, муниципальной. Федеральная составляющая остается неизменной – 400 тысяч рублей (примерно $5 тысяч), тогда как региональные премии начали резко сокращать.

Массовые понижения в регионах



Как отмечают журналисты, в начале 2025 года некоторые области предлагали рекордные суммы за подписание контракта – от 2 до 3,5 млн рублей. Теперь эти выплаты упали в несколько раз:

• Самарская область – с 3,6 млн до 400 тыс. рублей;

• Ямало-Ненецкий округ — с 3,1 млн до 1,9 млн;

• Татарстан – с 2,7 млн до 400 тыс.;

• Марий Эл – с 2,6 млн до 400 тыс.;

• Нижегородская область – с 2,6 млн до 1,1 млн;

• Чувашия – с 2,1 млн до 400 тыс.;

• Ульяновская область – с 2,1 млн до 500 тыс.;

• Башкортостан – с 1,2 млн до 600 тыс. рублей.

Таким образом, в некоторых регионах выплаты сократились в девять раз. Правительство официально не объясняет причин, но эксперты связывают это с нехваткой средств в местных бюджетах.

Регионы-исключения



В то же время, отдельные субъекты федерации, наоборот, продолжают увеличивать стимулы для новых контрактников. Так, Тюменская область подняла размер выплаты с 1,6 млн до 3 млн рублей, пытаясь привлечь больше желающих воевать.



Причины сокращения



Российский политический аналитик Дмитрий Солонников в комментарии "Коммерсанту" признал, что главная причина — острый дефицит средств: "Денег нет, и региональные бюджеты больше не могут выполнять ранее обещания".



Другие эксперты добавляют, что дефицит затронул не только местные бюджеты, но и федеральный, поскольку значительная часть ресурсов идет на финансирование войны против Украины. Поэтому урезание выплат стало вынужденным шагом во избежание развала финансовой системы в регионах.



Контраст между "богатыми" и "бедными" регионами



Аналитики отмечают резкое неравенство между регионами: имеющие стабильные доходы от нефти и газа продолжают повышать выплаты, тогда как большинство областей, зависимых от дотаций, вынужденно их сокращают.



Фактически это свидетельствует об истощении российской экономики и снижении способности государства удерживать мотивацию для мобилизации. Военная кампания, требующая все больше ресурсов, уже бьет по самим регионам, ранее искушавшим молодежь миллионными "контрактами".



Сокращение выплат демонстрирует: даже финансовая морковь Кремля постепенно исчезает, и мотивация идти на фронт становится все менее привлекательной — особенно на фоне высоких потерь и неопределенных перспектив возвращения.



