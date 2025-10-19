logo

Главная Новости Общество Война с Россией В России началась медицинская изоляция
commentss НОВОСТИ Все новости

В России началась медицинская изоляция

Агрессия России против Украины отрезала ее пациентов от современных лекарств: количество клинических исследований упало в 20 раз

19 октября 2025, 14:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Развязанная Кремлем война против Украины привела к еще одному долгосрочному кризису — изоляции российских пациентов от современных фармацевтических разработок. Как свидетельствуют данные отраслевых отчетов, после начала полномасштабного вторжения большинство ведущих мировых фармкомпаний полностью свернули участие в клинических испытаниях на территории РФ.

В России началась медицинская изоляция

Россия отрезана от современных фармацевтических разработок

Еще в 2021 году в России проводилось более 370 международных исследований, где пациенты получали доступ к инновационным препаратам для лечения ВИЧ, онкозаболеваний, гепатита, сердечно-сосудистых и генетических болезней. По состоянию на 2024 год их осталось всего 18 — то есть в 20 раз меньше, чем до войны.

Россия потеряла "окно в инновации"

Хотя медикаменты формально не входят в санкционные списки, вывести новый препарат на российский рынок без локальных испытаний невозможно. Кремль не признает результаты исследований, проведённых за границей без участия российских врачей и пациентов. Это фактически отрезало страну от международного научного процесса.

До 2022 года такое участие давало россиянам шанс получать новое лекарство на 3–4 года раньше, чем оно появлялось в открытой продаже. Теперь этот путь закрыт, а пациенты с тяжелыми болезнями остаются без доступа к современным методам лечения.

История повторяется

Эксперты напоминают, что подобная задержка уже происходила. Так, революционный препарат софосбувира, излечивающий гепатит C со стопроцентной эффективностью, в США был одобрен еще в 2013 году, но в России стал доступным только через четыре года — в 2017-м.

Теперь ситуация еще хуже: из-за изоляции российской медицины и сворачивания международного сотрудничества новое лекарство может не доходить до российских пациентов десятилетиями.

Последствия системы здравоохранения

Российские клиники, ранее участвовавшие в глобальных исследованиях, теряют финансирование, технологии, обмен опытом и возможность обучать персонал по международным стандартам. Это постепенно отвергает страну десятилетия назад в развитии медицинской науки и фармакологии.

По словам экспертов, агрессивная политика Кремля превратила Россию в "фармизолят" — государство, отрезанное от мировой медицины. И цена этого решения — не только экономическая, но и человеческая: тысячи пациентов остались без шансов на жизнь, которую могли бы спасти современные препараты.

Источник: https://t.me/FISUkraine/846
