У Росії проблеми по всій країні: як працює Telergam на території агресора

У росії фіксують масштабні проблеми з роботою месенджера Telegram — сервіс частково недоступний у більшості регіонів.

Робота Telegram в Росії

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані користувачів та джерела.

За попередньою інформацією, рівень блокування Telegram у країні сягає приблизно 80%, а в окремих регіонах — до 90%.

Користувачі масово скаржаться на серйозні збої у роботі сервісу. Зокрема, повідомлення можуть надсилатися із затримками або взагалі не доставлятися.

Також виникають труднощі із завантаженням мультимедійних файлів — фото, відео та інших матеріалів.

За даними джерел, погіршення роботи Telegram стало помітним ще з початку вихідних 14–15 березня.

Збої спостерігаються як у мобільних мережах, так і при використанні стаціонарного інтернету.

