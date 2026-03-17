У Росії проблеми по всій країні: як працює Telergam на території агресора

У росії фіксують масштабні проблеми з роботою месенджера Telegram — сервіс частково недоступний у більшості регіонів.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані користувачів та джерела.
За попередньою інформацією, рівень блокування Telegram у країні сягає приблизно 80%, а в окремих регіонах — до 90%.
Користувачі масово скаржаться на серйозні збої у роботі сервісу. Зокрема, повідомлення можуть надсилатися із затримками або взагалі не доставлятися.
Також виникають труднощі із завантаженням мультимедійних файлів — фото, відео та інших матеріалів.
За даними джерел, погіршення роботи Telegram стало помітним ще з початку вихідних 14–15 березня.
Збої спостерігаються як у мобільних мережах, так і при використанні стаціонарного інтернету.
Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські пропагандистські медіа та Telegram-канали почали поширювати новий фейк про нібито "звірства" українських військових у Покровську Донецької області.
Про це повідомив Центр вивчення окупації. За даними аналітиків, у російських матеріалах знову використовується сюжет про "розп’ятого хлопчика", який майже дослівно повторює пропагандистську історію, поширену влітку 2014 року. Тоді після звільнення Слов’янська українськими силами на російському "Першому каналі" вийшов сюжет, у якому так звана "біженка" розповідала, що українські військові нібито публічно розіп’яли трирічного хлопчика. Ця історія не мала жодних доказів і була повністю вигаданою, однак її активно використовували для розпалювання ненависті до України.
