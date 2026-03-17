У России проблемы по всей стране: как работает Telergam на территории агрессора

В России фиксируют масштабные проблемы с работой мессенджера Telegram – сервис частично недоступен в большинстве регионов.

Работа Telegram в России

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные пользователей и источники.

По предварительной информации, уровень блокировки Telegram в стране составляет примерно 80%, а в отдельных регионах — до 90%.

Пользователи массово жалуются на серьезные сбои работы сервиса. В частности, сообщения могут передаваться с задержками или вообще не доставляться.

Также возникают трудности с загрузкой мультимедийных файлов – фото, видео и других материалов.

По данным источников, ухудшение работы Telegram стало заметно еще с начала выходных 14–15 марта.

Сбои наблюдаются как в мобильных сетях, так и при использовании стационарного Интернета.

