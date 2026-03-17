Неймовірна брехня: російська пропаганда повторила фейк про «розп’ятого хлопчика» через 12 років

Російські пропагандистські медіа та Telegram-канали почали поширювати новий фейк про нібито "звірства" українських військових у Покровську Донецької області.

Російська пропаганда про «розпʼятого хлопчика»

Про це повідомив Центр вивчення окупації.

За даними аналітиків, у російських матеріалах знову використовується сюжет про "розп’ятого хлопчика", який майже дослівно повторює пропагандистську історію, поширену влітку 2014 року.

Тоді після звільнення Слов’янська українськими силами на російському "Першому каналі" вийшов сюжет, у якому так звана "біженка" розповідала, що українські військові нібито публічно розіп’яли трирічного хлопчика.

Ця історія не мала жодних доказів і була повністю вигаданою, однак її активно використовували для розпалювання ненависті до України.

У Центрі вивчення окупації зазначають, що через 12 років російська пропаганда фактично повторює той самий сценарій, лише змінюючи місце подій.

Аналітики наголошують, що подібні історії використовуються як емоційний інструмент для маніпуляцій і виправдання агресії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські війська значно активізували свої дії на Покровському та Добропільському напрямках.

Про це повідомив військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Алекс". За його словами, противник намагається посилити активність безпосередньо на передньому краї. Він зазначив, що російські підрозділи розраховують на погодні умови — зокрема сильний вітер — щоб ускладнити роботу українських FPV-дронів. Водночас, за словами військового, навіть за таких умов окупантам не вдається досягти значних результатів. Він також зауважив, що нинішні підрозділи противника виглядають краще екіпірованими, ніж раніше.

