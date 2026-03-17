Невероятная ложь: российская пропаганда повторила фейк о «распятом мальчике» через 12 лет

Российские пропагандистские медиа и Telegram-каналы начали распространять новый фейк о якобы "зверствах" украинских военных в Покровске Донецкой области.

Российская пропаганда о «распятом мальчике»

Об этом сообщил Центр изучения оккупации.

По данным аналитиков, в российских материалах снова используется сюжет о "распятом мальчике", почти дословно повторяющем пропагандистскую историю, распространенную летом 2014 года.

Тогда после освобождения Славянска украинскими силами на российском Первом канале вышел сюжет, в котором так называемая беженка рассказывала, что украинские военные якобы публично распяли трехлетнего мальчика.

Эта история не имела никаких доказательств и была полностью придумана, однако ее активно использовали для разжигания ненависти к Украине.

В Центре изучения оккупации отмечают, что 12 лет спустя российская пропаганда фактически повторяет тот же сценарий, лишь меняя место событий.

Аналитики подчеркивают, что подобные истории используются в качестве эмоционального инструмента для манипуляций и оправдания агрессии.

