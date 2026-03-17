Росіяни активізуються у наступі: як виглядають солдати рф зараз

Російські війська значно активізували свої дії на Покровському та Добропільському напрямках.

Ситуація на фронті в Донецькій області

Про це повідомив військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Алекс".

За його словами, противник намагається посилити активність безпосередньо на передньому краї.

Він зазначив, що російські підрозділи розраховують на погодні умови — зокрема сильний вітер — щоб ускладнити роботу українських FPV-дронів.

Водночас, за словами військового, навіть за таких умов окупантам не вдається досягти значних результатів.

Він також зауважив, що нинішні підрозділи противника виглядають краще екіпірованими, ніж раніше.

