Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Росіяни активізуються у наступі: як виглядають солдати рф зараз
Росіяни активізуються у наступі: як виглядають солдати рф зараз

Російські війська активізувалися на Покровському та Добропільському напрямках, — військовий «Алекс»

17 березня 2026, 00:50
Ткачова Марія

Російські війська значно активізували свої дії на Покровському та Добропільському напрямках.

Росіяни активізуються у наступі: як виглядають солдати рф зараз

Ситуація на фронті в Донецькій області

Про це повідомив військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Алекс".

За його словами, противник намагається посилити активність безпосередньо на передньому краї.

Він зазначив, що російські підрозділи розраховують на погодні умови — зокрема сильний вітер — щоб ускладнити роботу українських FPV-дронів.

Водночас, за словами військового, навіть за таких умов окупантам не вдається досягти значних результатів.

Він також зауважив, що нинішні підрозділи противника виглядають краще екіпірованими, ніж раніше.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон №13037, який посилює відповідальність за сексуальні домагання та дискримінацію у Збройних силах України.      

Документ передбачає зміни до Дисциплінарного статуту та Статуту внутрішньої служби ЗСУ. Згідно із законом, у війську прямо забороняється будь-яка негідна поведінка, образи або дискримінація за ознаками статі, релігії, раси та іншими ознаками, а також сексуальні домагання.                    

Нові норми зобов’язують командирів негайно реагувати на правопорушення, пов’язані зі статевою свободою та недоторканістю військовослужбовців. Зокрема, якщо підлеглий вчиняє або намагається вчинити подібний злочин, командир повинен вжити заходів для його затримання. 

Закон також передбачає, що будь-який військовослужбовець, який дізнався про факти насильства, сексуальних домагань або дискримінації, зобов’язаний повідомити про це радника з гендерних питань або відповідний підрозділ.



Джерело: https://t.me/officer_33/6763
