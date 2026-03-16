Сексуальні домагання в ЗСУ: Зеленський підписав указ

Ткачова Марія
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №13037, який посилює відповідальність за сексуальні домагання та дискримінацію у Збройних силах України.
Сексуальні домагання в ЗСУ
Документ передбачає зміни до Дисциплінарного статуту та Статуту внутрішньої служби ЗСУ.
Згідно із законом, у війську прямо забороняється будь-яка негідна поведінка, образи або дискримінація за ознаками статі, релігії, раси та іншими ознаками, а також сексуальні домагання.
Нові норми зобов’язують командирів негайно реагувати на правопорушення, пов’язані зі статевою свободою та недоторканістю військовослужбовців.
Зокрема, якщо підлеглий вчиняє або намагається вчинити подібний злочин, командир повинен вжити заходів для його затримання.
Закон також передбачає, що будь-який військовослужбовець, який дізнався про факти насильства, сексуальних домагань або дискримінації, зобов’язаний повідомити про це радника з гендерних питань або відповідний підрозділ.