Сексуальні домагання в ЗСУ: Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №13037, який посилює відповідальність за сексуальні домагання та дискримінацію у Збройних силах України.

Сексуальні домагання в ЗСУ

Документ передбачає зміни до Дисциплінарного статуту та Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Згідно із законом, у війську прямо забороняється будь-яка негідна поведінка, образи або дискримінація за ознаками статі, релігії, раси та іншими ознаками, а також сексуальні домагання.

Нові норми зобов’язують командирів негайно реагувати на правопорушення, пов’язані зі статевою свободою та недоторканістю військовослужбовців.

Зокрема, якщо підлеглий вчиняє або намагається вчинити подібний злочин, командир повинен вжити заходів для його затримання.

Закон також передбачає, що будь-який військовослужбовець, який дізнався про факти насильства, сексуальних домагань або дискримінації, зобов’язаний повідомити про це радника з гендерних питань або відповідний підрозділ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнська воєнна розвідка оприлюднила нове перехоплення розмов російських військових, у якому йдеться про жорстоке поводження з тілами загиблих солдатів армії РФ.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські командири віддають накази підлеглим відрізати голови загиблим військовим, щоб доставити їх разом із документами для подальшої ідентифікації. У перехопленій розмові один з окупантів пояснює, що такий наказ віддали через складність евакуації тіл із поля бою.

