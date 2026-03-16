Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией Сексуальные домагательства в ВСУ: Зеленский подписал указ
Сексуальные домагательства в ВСУ: Зеленский подписал указ

Зеленский подписал закон о реагировании на сексуальные домогательства в ВСУ

16 марта 2026, 23:26
Ткачова Марія

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13037, усиливающий ответственность за сексуальные притязания и дискриминацию в Вооруженных силах Украины.           

Сексуальные домагательства в ВСУ

Документ предусматривает изменения в Дисциплинарный устав и Устав внутренней службы ВСУ.

По закону, в армии прямо запрещается любое недостойное поведение, оскорбления или дискриминация по признакам пола, религии, расы и другим признакам, а также сексуальные притязания.

Новые нормы обязывают командиров немедленно реагировать на правонарушения, связанные с половой свободой и неприкосновенностью военнослужащих.

В частности, если подчиненный совершает или пытается совершить подобное преступление, командир должен принять меры по его задержанию.

Закон также предусматривает, что любой военнослужащий, узнавший факты насилия, сексуальных домогательств или дискриминации, обязан сообщить об этом советнику по гендерным вопросам или соответствующему подразделению.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странская военная разведка обнародовала новый перехват разговоров российских военных, в котором говорится о жестоком обращении с телами погибших солдат армии РФ.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские командиры отдают приказы подчиненным отрезать головы погибшим военным, чтобы доставить их вместе с документами для дальнейшей идентификации. В перехваченном разговоре один из оккупантов объясняет, что такой приказ был отдан из-за сложности эвакуации тел с поля боя.



Источник: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55783
