Сексуальные домагательства в ВСУ: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13037, усиливающий ответственность за сексуальные притязания и дискриминацию в Вооруженных силах Украины.

Сексуальные домагательства в ВСУ

Документ предусматривает изменения в Дисциплинарный устав и Устав внутренней службы ВСУ.

По закону, в армии прямо запрещается любое недостойное поведение, оскорбления или дискриминация по признакам пола, религии, расы и другим признакам, а также сексуальные притязания.

Новые нормы обязывают командиров немедленно реагировать на правонарушения, связанные с половой свободой и неприкосновенностью военнослужащих.

В частности, если подчиненный совершает или пытается совершить подобное преступление, командир должен принять меры по его задержанию.

Закон также предусматривает, что любой военнослужащий, узнавший факты насилия, сексуальных домогательств или дискриминации, обязан сообщить об этом советнику по гендерным вопросам или соответствующему подразделению.

