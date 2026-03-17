Война с Россией Россияне активизируются в наступлении: как выглядят солдаты рф сейчас
Россияне активизируются в наступлении: как выглядят солдаты рф сейчас

Российские войска активизировались на Покровском и Добропольском направлениях — военный «Алекс»

17 марта 2026, 00:50
Автор:
Ткачова Марія

Российские войска значительно активизировали свои действия в Покровском и Добропольском направлениях.

Россияне активизируются в наступлении: как выглядят солдаты рф сейчас

Ситуация на фронте в Донецкой области

Об этом сообщил военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алексом".

По его словам, противник пытается усилить активность прямо на переднем крае.

Он отметил, что российские подразделения рассчитывают на погодные условия, в том числе сильный ветер, чтобы усложнить работу украинских FPV-дронов.

В то же время, по словам военного, даже при таких условиях оккупантам не удается добиться значительных результатов.

Он также отметил, что нынешние подразделения противника выглядят лучше экипированными, чем раньше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13037, который усиливает ответственность за сексуальные домогательства и дискриминацию в Вооруженных силах Украины.

Документ предусматривает изменения в Дисциплинарный устав и Устав внутренней службы ВСУ. По закону, в армии прямо запрещается любое недостойное поведение, оскорбления или дискриминация по признакам пола, религии, расы и другим признакам, а также сексуальные притязания.

Новые нормы обязывают командиров немедленно реагировать на правонарушения, связанные с половой свободой и неприкосновенностью военнослужащих. В частности, если подчиненный совершает или пытается совершить подобное преступление, командир должен принять меры по его задержанию.

Закон также предусматривает, что любой военнослужащий, узнавший факты насилия, сексуальных домогательств или дискриминации, обязан сообщить об этом советнику по гендерным вопросам или соответствующему подразделению.



Читайте Comments.ua в Google News
Источник: https://t.me/officer_33/6763
