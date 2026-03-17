Россияне активизируются в наступлении: как выглядят солдаты рф сейчас

Российские войска значительно активизировали свои действия в Покровском и Добропольском направлениях.

Ситуация на фронте в Донецкой области

Об этом сообщил военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алексом".

По его словам, противник пытается усилить активность прямо на переднем крае.

Он отметил, что российские подразделения рассчитывают на погодные условия, в том числе сильный ветер, чтобы усложнить работу украинских FPV-дронов.

В то же время, по словам военного, даже при таких условиях оккупантам не удается добиться значительных результатов.

Он также отметил, что нынешние подразделения противника выглядят лучше экипированными, чем раньше.

