У Росії посилюють підготовку до війни: що свідчить про нові апетити Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії посилюють підготовку до війни: що свідчить про нові апетити Кремля

У 2026 році у РФ розроблять програму, за якою у вишах навчатимуть спеціалістів БПЛА

4 грудня 2025, 15:17
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія не показує прагнень завершити війну — навпаки впроваджують нові спеціальності у вишах, які можна буде застосувати у бойових діях. 

У Росії посилюють підготовку до війни: що свідчить про нові апетити Кремля

Армія РФ. Ілюстративне фото

У російських вишах незабаром з'являться програми підготовки інженерів у сфері проєктування та експлуатації безпілотних літальних апаратів. Про це розповів глава Міносвіти Валерій Фальков, пише російське видання “Інтерфакс”. 

За словами посадовця, нова професія і навіть нова програма — це більш масштабне, більш серйозне завдання. 

“Як правило, вона вирішується спільно університетом, роботодавцем і профільним міністерством, тобто нами. Наприклад, зараз у нас немає такої поки ще програми для підготовки фахівців, інженерів для проєктування, експлуатації та налаштування різного роду безпілотних систем. Але скоро вона з'явиться — ми її розробляємо”, — цитує видання посадовця.

За словами Фалькова, перелік нових спеціальностей для вишів у зв'язку з переходом на нову модель вищої освіти буде розроблено на початку 2026 року. 

"У цьому і буде специфіка нової моделі вищої освіти (...) — ядро ​​вищої освіти за напрямами. Гнучкість забезпечуватиметься за рахунок можливості якраз більше працювати з профілями та чути роботодавця, відгукуючись на його запити. (Перелік з'явиться) на початку наступного (року)", — зазначив він.

Міністр зазначив, що університети, які тестують нову модель, показують гарний приклад із трансформації освітніх програм, створення нових профілів і модулів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська продовжують тиснути на фронті — ворог просунувся у багатьох місцях.




Джерело: https://www.interfax.ru/russia/1061403
