У Росії посилюють підготовку до війни: що свідчить про нові апетити Кремля

Росія не показує прагнень завершити війну — навпаки впроваджують нові спеціальності у вишах, які можна буде застосувати у бойових діях.
У російських вишах незабаром з'являться програми підготовки інженерів у сфері проєктування та експлуатації безпілотних літальних апаратів. Про це розповів глава Міносвіти Валерій Фальков, пише російське видання “Інтерфакс”.
За словами посадовця, нова професія і навіть нова програма — це більш масштабне, більш серйозне завдання.
За словами Фалькова, перелік нових спеціальностей для вишів у зв'язку з переходом на нову модель вищої освіти буде розроблено на початку 2026 року.
Міністр зазначив, що університети, які тестують нову модель, показують гарний приклад із трансформації освітніх програм, створення нових профілів і модулів.
