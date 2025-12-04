В России усиливают подготовку к войне: что свидетельствует о новых аппетитах Кремля

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Россия не показывает стремлений завершить войну — наоборот, внедряют новые специальности в вузах, которые можно будет применить в боевых действиях.
Армия РФ. Иллюстративное фото
В российских вузах в скором времени появятся программы подготовки инженеров в области проектирования и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал глава Минобразования Валерий Фальков, пишет российское издание "Интерфакс".
По словам чиновника, новая профессия и даже новая программа – это более масштабная, более серьезная задача.
По словам Фалькова, список новых специальностей для вузов в связи с переходом на новую модель высшего образования будет разработан в начале 2026 года.
Министр отметил, что университеты, тестирующие новую модель, показывают хороший пример по трансформации образовательных программ, созданию новых профилей и модулей.
