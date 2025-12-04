В России усиливают подготовку к войне: что свидетельствует о новых аппетитах Кремля

Россия не показывает стремлений завершить войну — наоборот, внедряют новые специальности в вузах, которые можно будет применить в боевых действиях.

Армия РФ. Иллюстративное фото

В российских вузах в скором времени появятся программы подготовки инженеров в области проектирования и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал глава Минобразования Валерий Фальков, пишет российское издание "Интерфакс".

По словам чиновника, новая профессия и даже новая программа – это более масштабная, более серьезная задача.

"Как правило, она решается совместно университетом, работодателем и профильным министерством, то есть нами. Например, сейчас у нас нет такой пока программы для подготовки специалистов, инженеров для проектирования, эксплуатации и настройки разного рода беспилотных систем. Но скоро она появится — мы ее разрабатываем", — цитирует издание должностного лица.

По словам Фалькова, список новых специальностей для вузов в связи с переходом на новую модель высшего образования будет разработан в начале 2026 года.

"В этом и будет специфика новой модели высшего образования (...) — ядро ​​высшего образования по направлениям. Гибкость будет обеспечиваться за счет возможности как раз больше работать с профилями и слышать работодателя, откликаясь на его запросы. (Перечень появится) в начале следующего (года)", — отметил он.

Министр отметил, что университеты, тестирующие новую модель, показывают хороший пример по трансформации образовательных программ, созданию новых профилей и модулей.

