У Росії готується черговий ціновий удар по населенню — виробники продуктів харчування масово попереджають торгові мережі про неминуче підвищення цін. Причина — зростання ставки ПДВ до 22%, що стане найвищим показником з 1992 року. Про це пишуть російські ЗМІ.

Росія готується до продовольчого шоку через новий податковий удар

Виробники чаю Greenfield і Tess, кави Jardin та "Жокей", Choco Pie, Egoiste, "Біг Ланч", "Хлібпром" — вже офіційно попередили ритейлерів про нові умови співпраці.

У листах прямо вказано: ціни зростуть, а якщо мережі не погодяться — контракти буде розірвано.

Великий бізнес намагається мінімізувати власні втрати, перекладаючи фінансове навантаження на плечі звичайних покупців. А російська держава — руками виробників — просто виставляє рахунок своєму ж населенню.

ПДВ заради війни

Підвищення податку на додану вартість — це частина стратегії Мінфіну РФ щодо наповнення бюджету. За планом, податок принесе скарбниці 4,4 трильйона рублів у найближчі три роки.

Та експерти попереджають: основний тягар ляже на простих громадян. За оцінками Інституту народно-господарського прогнозування РАН, 1,23 трильйона рублів росіяни віддадуть з власної кишені — через подорожчання всіх товарів і послуг.

Це — плата за війну, санкції, імперські амбіції Кремля та глибоку економічну кризу.

Росіянам залишають Big Lunch і виживання

І поки держава збирає з людей останні копійки, продукти першої необхідності перетворюються на делікатеси. Соціальна напруга зростає, а влада продовжує замовчувати реальні масштаби кризи.

Усе дорожчає, а зарплати — стоять. Ізоляція, інфляція, військові витрати — замкнене коло, у якому розплачуються пересічні росіяни.

