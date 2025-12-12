В России готовится очередной ценовой удар по населению – производители продуктов питания массово предупреждают торговые сети о неизбежном повышении цен. Причина — рост ставки НДС до 22% , что станет самым высоким показателем с 1992 года. Об этом пишут российские СМИ.

Россия готовится к продовольственному шоку из-за нового налогового удара

Производители чая Greenfield и Tess, кофе Jardin и "Жокей", Choco Pie, Egoiste, "Биг Ланч", "Хлебпром" уже официально предупредили ритейлеров о новых условиях сотрудничества.

В письмах прямо указано: цены вырастут , а если сети не согласятся – контракты будут расторгнуты .

Большой бизнес пытается минимизировать собственные потери, перекладывая финансовую нагрузку на плечи обычных покупателей. А российское государство – руками производителей – просто выставляет счет своему же населению.

НДС ради войны

Повышение налога на добавленную стоимость – это часть стратегии Минфина РФ по наполнению бюджета. По плану, налог принесет казне 4,4 триллиона рублей в ближайшие три года.

Но эксперты предупреждают: основная тяжесть ляжет на простых граждан. По оценкам Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, 1,23 триллиона рублей россияне отдадут из собственного кармана – из-за подорожания всех товаров и услуг.

Это плата за войну, санкции, имперские амбиции Кремля и глубокий экономический кризис.

Россиянам покидают Big Lunch и выживание

И пока государство собирает с людей последние копейки, продукты первой необходимости превращаются в деликатесы. Социальное напряжение растет, а власти продолжают умалчивать реальные масштабы кризиса.

Все дорожает, а зарплаты стоят. Изоляция, инфляция, военные расходы – замкнутый круг, в котором расплачиваются рядовые россияне.

