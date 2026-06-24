У Росії палає ГПЗ-гігант: дрони масовано атакували Оренбурзьку область

У ніч проти 24 червня Оренбурзька область Росії зазнала масованої атаки безпілотників. Російська влада заявила про нібито знищення кількох дронів над промисловим об’єктом, однак повідомлення місцевих жителів, відео з місця події та супутникові дані вказують на пожежу в районі Оренбурзького газопереробного заводу.

Газопереробний завод в Оренбурзі. Фото з відкритих джерел

Губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев повідомив про атаку БпЛА та запевнив, що постраждалих немає. Водночас він не уточнив, яке саме підприємство опинилося під ударом. За даними російських медіа та моніторингових спільнот, ідеться про газопереробний комплекс у селищі Холодні Ключі неподалік Оренбурга.

Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та кілька осередків займання в промисловій зоні. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що удар по підприємству підтверджує сама російська влада, хоча офіційно Москва традиційно називає наслідки атаки "уламками збитих дронів".

"Високоточні уламки уразили промислове підприємство та викликало пожежу. Деталі уточнюємо, але офіційний Оренбург підтвердив ураження", — зазначив Андрющенко.

На тлі атаки в регіоні обмежили роботу аеропортів. В Орську та Ясному запровадили план "Ковер", через який аеропорти тимчасово не приймали й не відправляли літаки. Також надходили повідомлення про перебої з мобільним зв’язком.

Оренбурзький газопереробний завод є одним із найбільших таких підприємств у Росії. Він переробляє природний газ і конденсат, виробляє товарний газ, сірку та інші продукти. Об’єкт уже зазнавав атаки восени 2025 року, тоді пожежа призвела до тимчасового припинення прийому сировини з казахстанського родовища Карачаганак.

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