В России пылает ГПЗ-гигант: дроны массированно атаковали Оренбургскую область

В ночь на 24 июня Оренбургская область России подверглась массированной атаке беспилотников. Российские власти заявили о якобы уничтожении нескольких дронов над промышленным объектом, однако сообщения местных жителей, видео с места происшествия и спутниковые данные указывают на пожар в районе Оренбургского газоперерабатывающего завода.

Газоперерабатывающий завод в Оренбурге. Фото из открытых источников

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об атаке БПЛА и заверил, что пострадавших нет. В то же время он не уточнил, какое предприятие оказалось под ударом. По данным российских медиа и мониторинговых сообществ, речь идет о газоперерабатывающем комплексе в поселке Холодные Ключи недалеко от Оренбурга.

Местные жители сообщали о взрывах и нескольких очагах возгорания в промышленной зоне. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что удар по предприятию подтверждают сами российские власти, хотя официально Москва традиционно называет последствия атаки "обломками сбитых дронов".

"Высокоточные обломки поразили промышленное предприятие и вызвало пожар. Подробности уточняем, но официальный Оренбург подтвердил поражение", — отметил Андрющенко.

На фоне атаки в регионе ограничили работу аэропортов. В Орске и Ясном ввели план "Ковер", по которому аэропорты временно не принимали и не отправляли самолеты. Также поступали сообщения о перебоях с мобильной связью.

Оренбургский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий в России. Он перерабатывает газ и конденсат, производит товарный газ, серу и другие продукты. Объект уже подвергался атаке осенью 2025 года, тогда пожар привел к временному прекращению приема сырья из казахстанского месторождения Карачаганак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дроны массированно атаковали Москву.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский раскрыл детали ночных ударов по Крыму.