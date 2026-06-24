В России пылает ГПЗ-гигант: дроны массированно атаковали Оренбургскую область

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В ночь на 24 июня Оренбургская область России подверглась массированной атаке беспилотников. Российские власти заявили о якобы уничтожении нескольких дронов над промышленным объектом, однако сообщения местных жителей, видео с места происшествия и спутниковые данные указывают на пожар в районе Оренбургского газоперерабатывающего завода.
Газоперерабатывающий завод в Оренбурге. Фото из открытых источников
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об атаке БПЛА и заверил, что пострадавших нет. В то же время он не уточнил, какое предприятие оказалось под ударом. По данным российских медиа и мониторинговых сообществ, речь идет о газоперерабатывающем комплексе в поселке Холодные Ключи недалеко от Оренбурга.
Местные жители сообщали о взрывах и нескольких очагах возгорания в промышленной зоне. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что удар по предприятию подтверждают сами российские власти, хотя официально Москва традиционно называет последствия атаки "обломками сбитых дронов".
На фоне атаки в регионе ограничили работу аэропортов. В Орске и Ясном ввели план "Ковер", по которому аэропорты временно не принимали и не отправляли самолеты. Также поступали сообщения о перебоях с мобильной связью.
Оренбургский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий в России. Он перерабатывает газ и конденсат, производит товарный газ, серу и другие продукты. Объект уже подвергался атаке осенью 2025 года, тогда пожар привел к временному прекращению приема сырья из казахстанского месторождения Карачаганак.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дроны массированно атаковали Москву.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский раскрыл детали ночных ударов по Крыму.