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У Росії не можуть це стерпіти: новини з України довели Захарову до нової істерики

Представниця МЗС РФ Захарова прокоментувала демонтаж пам’ятника Булгакову у Києві

10 червня 2026, 19:26
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Кречмаровская Наталия

Днями в Києві було демонтовано пам’ятник російському письменнику Михайлу Булгакову. 

У Росії не можуть це стерпіти: новини з України довели Захарову до нової істерики

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Представниця МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на події у Києві, нагадала, що пам’ятник знаходився біля знаменитого “Будинку Турбіних”, де він жив у юності та де розташований його літературно-меморіальний музей.

“Ще один факт для ЮНЕСКО. Ще один факт, який підтверджує брехливість та злочинність заяв Зеленського та його політики”, — зазначила Захарова. 

Вона нагадала слова президента України Володимира Зеленського про російську мову та літературу в Україні. Пам'ятайте, зазначила Захарова, як у лютому 2021 року він говорив зовсім інші речі. При цьому демонстрував аудиторії видані в Україні книги російською мовою. Тоді, нагадала вона, Зеленський публічно говорив російською мовою про відсутність заборони на видання в країні роману “Майстер і Маргарита” та його вивчення в рамках програми з літератури в українських школах, а також запевняв: “... новина про заборону Булгакова в Україні — це, як сказав би професор Преображенський, "марення космічного масштабу".

“Сьогодні ми бачимо, що марення космічного масштабу реалізовано Зеленським в Україні руками його спільників. Найголовніше, що вони навіть цього не соромляться. Таке враження, що вони пишаються, що вкотре всіх обдурили. Але є маленький нюанс: обдурили вони свій, як вони стверджують, народ”, — переконана Захарова.

Вона зауважила, що в Україні Булгакова виключили зі шкільної програми, пам'ятники знесли, а за останні роки в Україні (тільки за офіційними українськими даними) знищено понад 11 мільйонів книг російською мовою.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що заявила Захарова про Зеленського. 



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Джерело: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/13206
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