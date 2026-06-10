На днях в Киеве был демонтирован памятник русскому писателю Михаилу Булгакову.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на события в Киеве, напомнила, что памятник находился возле знаменитого "Дома Турбиных", где он жил в юности и где расположен его литературно-мемориальный музей.

"Еще один факт для ЮНЕСКО. Еще один факт, подтверждающий лживость и преступность заявлений Зеленского и его политики", — отметила Захарова.

Она напомнила слова президента Украины Владимира Зеленского о русском языке и литературе в Украине. Помните, отметила Захарова, как в феврале 2021 он говорил совсем другие вещи. При этом демонстрировал аудитории изданные в Украине книги на русском языке. Тогда, напомнила она, Зеленский публично говорил на русском языке об отсутствии запрета на издание в стране романа “Мастер и Маргарита” и его изучении в рамках программы по литературе в украинских школах, а также уверял: “... новость о запрете Булгакова в Украине — это, как сказал бы профессор Преображенский, "бред косм.

"Сегодня мы видим, что бред космического масштаба реализован Зеленским в Украине руками его подельников. Самое главное, что они даже этого не стесняются. Такое впечатление, что они гордятся, что в очередной раз всех обманули. Но есть маленький нюанс: обманули они свой, как они утверждают, народ", — убеждена Захарова.

Она отметила, что в Украине Булгакова исключили из школьной программы, памятники снесли, а за последние годы в Украине (только по официальным украинским данным) уничтожено более 11 миллионов книг на русском языке.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заявила Захарова о Зеленском.