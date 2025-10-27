У Росії є чотири слабкі місця, які призведуть до кінця Путіна: що це

Російський диктатор Володимир Путін не здатний здолати Україну на полі бою через кілька ключових вразливостей — таку оцінку наводить італійське видання La Stampa з посиланням на двох високопоставлених представників американської розвідки.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

У матеріалі зазначено, що у Кремля є щонайменше чотири слабкі місця, про які, за даними джерел, поінформований і президент США Дональд Трамп.

На думку співрозмовників видання, до слабких сторін РФ належать: масове призовне навантаження на резерви, складна економічна ситуація всередині країни, переваги України в технологічно-військовій сфері та повільний темп оперативного просування російських військ на українській території.

Джерела також навели статистику рекрутування: у першому кварталі 2025 року в Росії мобілізували 90 000 осіб, після чого темпи рекрутування знизилися; у підсумку за 2025 рік Кремль залучив 292 000 цивільних резервістів.

Зазначається й економічний вимір проблем Москви. За оцінкою Міжнародного валютного фонду, зростання російської економіки становить 0,6% — значно менше за показник у 4% у 2024 році. Сокращення надходжень від експорту нафти й газу додатково погіршує становище Кремля.

Інформатори повідомили, що Путін вірить у певну перевагу Росії у цій війні, однак насправді ситуація для Москви куди гірша: російські війська регулярно втрачають багато техніки й несуть значні людські втрати.

У матеріалі також відзначено, що Росія зробила свої ударні дрони "Шахед" більш ефективними, проте Україна досягла великих успіхів у виробництві безпілотників. Журналісти наводять дані про те, що виробничі потужності БПЛА в Україні збільшилися з 1,5 млн до 3 млн одиниць. Окрім того, у публікації згадано, що почалося виробництво ракет "Фламінго", які дозволять наносити удари по цілям углиб території Росії.

