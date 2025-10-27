Российский диктатор Владимир Путин не способен одолеть Украину на поле боя из-за нескольких ключевых уязвимостей — такую оценку приводит итальянское издание La Stampa со ссылкой на двух высокопоставленных представителей американской разведки.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В материале говорится, что у Кремля есть по меньшей мере четыре слабых места, о которых, по данным источников, проинформирован и президент США Дональд Трамп.

По мнению собеседников издания, к слабым сторонам РФ относятся: массовая призывная нагрузка на резервы, сложная экономическая ситуация внутри страны, преимущества Украины в технологическо-военной сфере и медленный темп оперативного продвижения российских войск на украинской территории.

Источники также привели статистику рекрутирования: в первом квартале 2025 г. в России мобилизовали 90 000 человек, после чего темпы рекрутирования снизились; в итоге за 2025 год Кремль привлек 292 000 гражданских резервистов.

Отмечается и экономическое измерение проблем Москвы. По оценке Международного валютного фонда, рост российской экономики составляет 0,6% — значительно меньше показателя в 4% в 2024 году. Сокращение поступлений от экспорта нефти и газа дополнительно усугубляет положение Кремля.

Информаторы сообщили, что Путин верит в определенное превосходство России в этой войне, однако на самом деле ситуация для Москвы гораздо хуже: российские войска регулярно теряют многие техники и несут значительные человеческие потери.

В материале также отмечено, что Россия сделала свои ударные дроны "Шахед" более эффективными, однако Украина добилась больших успехов в производстве беспилотников. Журналисты приводят данные о том, что производственные мощности БПЛА в Украине увеличились с 1,5 млн. до 3 млн. единиц. Кроме того, в публикации упомянуто, что началось производство ракет "Фламинго", позволяющих наносить удары по целям вглубь территории России.

Напомним, что "Комментарии" писали об этом с откуда Россия осуществила пуск ракеты "Буревестник" с ядерной боеголовкой. Разведка Норвегии установила, что Россия провела очередное испытание крылатой ракеты "Буревестник", которую в НАТО классифицируют как Skyfall, с территории арктического архипелага Новая Земля.

Об этом заявил глава норвежской разведслужбы вице-адмирал Нильс Андреас Стенсьонес в комментарии агентству Reuters. По его словам, подтвержден факт нового тестового пуска ракеты большой дальности, однако детали сделки остаются засекреченными. Архипелаг Новая Земля – это стратегически важный район в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Территория включает два больших острова — Северный и Южный, разделенные проливом Маточкин Слой, а также десятки мелких островов. Общая площадь региона превышает 83 тысячи квадратных километров, а протяженность достигает 925 км.