Сьогодні вночі окупанти здійснили масовану ракетно-шахедну атаку по Україні. Багато абонентів у різних регіонах країни знеструмлено у такий великий мороз. Люди лишилися без світла, опалення та води, також є загиблі унаслідок ударів по Харківщині на Новій Пошті.

У Росії цинічно прокоментували нічний удар: куди били

Проте росіяни цинічно коментують такі терористичні атаки проти цивільного населення, вкотре заявляючи, що уражено "військові цілі", які постачають армію.

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю наземного базування, а також безпілотними літальними апаратами по об'єктах енергетичної інфраструктури, що використовуються на користь ЗСУ, та підприємствам військово-промислового комплексу України.

Цілей удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені", – пишуть у ворожому Міноборони РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що майже 300 ударних дронів, з яких більшість – "шахеди", 18 балістичних і 7 крилатих ракет випустили росіяни по Україні цієї ночі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Знову основна ціль удару – наша енергетика: генерація, підстанції. На жаль, багато руйнувань є житлової та цивільної інфраструктури. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина. Без жодного військового сенсу вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині і вбили 4 людей. Мої співчуття рідним та близьким", – наголосив президент.

За його даними, непроста ситуація на Київщині: кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання. Всі екстрені служби на місцях. Розгорнуто Пункти Незламності.

