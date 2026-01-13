logo_ukra

Смертельний удар по Україні: Зеленський заявив про відповідь
Смертельний удар по Україні: Зеленський заявив про відповідь

Окупанти застосували 25 ракет та 300 «шахедів» по Україні цієї ночі

13 січня 2026, 10:36
Майже 300 ударних дронів, з яких більшість – "шахеди", 18 балістичних і 7 крилатих ракет випустили росіяни по Україні цієї ночі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Смертельний удар по Україні: Зеленський заявив про відповідь

Смертельний удар по Україні: Зеленський заявив про відповідь

"Знову основна ціль удару – наша енергетика: генерація, підстанції. На жаль, багато руйнувань є житлової та цивільної інфраструктури. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина.

Без жодного військового сенсу вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині і вбили 4 людей. Мої співчуття рідним та близьким", – наголосив президент.

За його даними, непроста ситуація на Київщині: кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання. Всі екстрені служби на місцях. Розгорнуто Пункти Незламності.

"Як завжди, там, де Росія намагається зруйнувати, українці підтримують одне одного, і саме внутрішня стійкість зараз найбільше потрібна.

Кожен такий удар проти життя – це нагадування, що не можна припиняти підтримку України. Ракети до систем ППО потрібні кожного дня, і особливо під час зими. Світ може відповісти на цей терор Росії новими пакетами допомоги Україні. Ми розраховуємо на пришвидшення постачань того, про що вже домовлено з Америкою та Європою. Росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе. Дякую всім, хто допомагає", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що постійний представник України при ООН Андрій Мельник наголосив, що Росія свідомо чекала на найсильніші зимові морози, щоб завдати ударів по енергетичній інфраструктурі України та максимально ускладнити життя мільйонів громадян. За його словами, атаки були сплановані на початок січня, коли температура в країні опустилася до мінус 15°С, що підкреслює навмисний характер дій Москви.



