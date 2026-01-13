logo

Смертельный удар по Украине: Зеленский заявил об ответе

Оккупанты применили 25 ракет и 300 «шахедов» по Украине этой ночью

13 января 2026, 10:36
Около 300 ударных дронов, из которых большинство – "шахеды", 18 баллистических и 7 крылатых ракет выпустили россияне по Украине этой ночью. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Снова основная цель удара – наша энергетика: генерация, подстанции. К сожалению, много разрушений есть жилой и гражданской инфраструктуры. Под ударами были Днепровщина, Житомирщина, Запорожье, Киевщина, Одесщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина.

Без всякого военного смысла ударили ракетами по почтовому терминалу в Коротиче на Харьковщине и убили 4 человека. Мои соболезнования родным и близким", – подчеркнул президент.

По его данным, непростая ситуация в Киевской области: несколько сотен тысяч семей сейчас без электроснабжения. Все экстренные службы на местах. Развернуты Пункты Незламности.

"Как всегда, там, где Россия пытается разрушить, украинцы поддерживают друг друга, и именно внутренняя устойчивость сейчас больше всего нужна.

Каждый такой удар против жизни – это напоминание, что нельзя прекращать поддержку Украины. Ракеты к системам ПВО нужны ежедневно, особенно во время зимы. Мир может ответить на этот террор России новым пакетом помощи Украине. Мы рассчитываем на ускорение поставок, о чем уже договорено с Америкой и Европой. Россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет. Спасибо всем, кто помогает", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник подчеркнул, что Россия сознательно ждала сильнейших зимних морозов, чтобы нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины и максимально усложнить жизнь миллионов граждан. По его словам, атаки были спланированы на начало января, когда температура в стране опустилась до минус 15°С, что подчеркивает умышленный характер действий Москвы.



