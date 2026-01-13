Сегодня ночью оккупанты совершили массированную ракетно-шахедную атаку по Украине. Многие абоненты в разных регионах страны обесточены в такой большой мороз. Люди остались без света, отопления и воды, также есть погибшие в результате ударов по Харьковщине на Новой Почте.

В России цинично прокомментировали ночной удар: куда били

Однако россияне цинично комментируют такие террористические атаки против гражданского населения, в очередной раз заявляя, что поражены "военные цели", которые снабжают армию.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, которые используются в пользу ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – пишут во вражеском Минобороны РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что почти 300 ударных дронов, из которых большинство – "шахеды", 18 баллистических и 7 крылатых ракет выпустили россияне по Украине этой ночью. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Снова основная цель удара — наша энергетика: генерация, подстанции. К сожалению, много разрушений есть жилищной и гражданской инфраструктуры. Под ударами были Днепровщина, Житомирщина, Запорожье, Киевщина, Одесщина, Сумщина, Харьковщина, Донбасса. Без всякого военного смысла ударили ракетами по почтовому терминалу в Коротиче на Харьковщине и убили 4 человека. Мои соболезнования родным и близким", – подчеркнул президент.

По его данным, непростая ситуация в Киевской области: несколько сотен тысяч семей сейчас без электроснабжения. Все экстренные службы на местах. Развернуты Пункты Незламности.

