У Росії буде гаряче: військовий ЗСУ розповів, що очікує на Москву та Санкт-Петербург

Кречмаровская Наталия
У РФ все відчутніші “українські санкції” проти нафтової галузі. Влучні удари України залишать росіян без пального. Перші наслідки протидії російським окупантам помітні в тимчасово окупованому Криму.
Москва. Фото портал "Коментарі"
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, чому росіянам потрібно дивитися на ситуацію в Криму та готуватися до гіршого. Військовий нагадав, як на початку великої війни — у 2022 році — Україна просила європейських партнерів закрити небо хоча б над західними областями. З того часу, за його словами, багато чого змінилося.
Це був складний шлях, адже в України не було достатньої кількості озброєння, дронів, ракет. А, за словами військового, те, що давали, мало багато обмежень на застосування по території РФ. Довелося робити все своє, і результати вже є, зазначив Сазонов. Україна ударами перекриває ворожу логістику, що вже видно по ситуації з пальним в Криму.
За словами військового, Україна повністю “виносить” російську нафтову галузь. І це стосується не тільки НПЗ, а й сховищ та магістральних трубопроводів, по яких ця нафта поступає, пояснив він. У Криму виникла проблема зі зберіганням. Як розповів Сазонов, росіяни бідкаються, що доставити пальне в Крим вони можуть, однак зберігати немає де, адже туди відразу “прилітає”. І прилітає багато, підкреслив воїн ЗСУ.
За словами військового, у Росії будуть накопичуватися з проблеми з паливом через системні удари по нафтовій галузі.
