У Росії буде гаряче: військовий ЗСУ розповів, що очікує на Москву та Санкт-Петербург

У РФ все відчутніші “українські санкції” проти нафтової галузі. Влучні удари України залишать росіян без пального. Перші наслідки протидії російським окупантам помітні в тимчасово окупованому Криму.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, чому росіянам потрібно дивитися на ситуацію в Криму та готуватися до гіршого. Військовий нагадав, як на початку великої війни — у 2022 році — Україна просила європейських партнерів закрити небо хоча б над західними областями. З того часу, за його словами, багато чого змінилося.

"Ми усвідомили, що можемо розраховувати тільки на себе, і почали працювати відразу у двох напрямках. З одного боку, закривати своє небо, вчитися захищатися. Система ППО, дрони, які збивають шахеди. А друге, що дуже важливо, ми теж працювали за цілями на окупованій території, на території Росії", — пояснив Сазонов.

Це був складний шлях, адже в України не було достатньої кількості озброєння, дронів, ракет. А, за словами військового, те, що давали, мало багато обмежень на застосування по території РФ. Довелося робити все своє, і результати вже є, зазначив Сазонов. Україна ударами перекриває ворожу логістику, що вже видно по ситуації з пальним в Криму.

“Але Крим – це початок. Уважно стежте за Кримом. Чому? Тому що Крим – це не тимчасові невдачі, не тимчасові труднощі. Це таке маленьке віконце у майбутнє, яке росіяни можуть зараз використати, подивитися у це віконце і побачити, що буде далі на всій території Росії, включаючи Москву, Санкт-Петербург. Там, де нічого подібного й не чекали”, — зазначив він.

За словами військового, Україна повністю “виносить” російську нафтову галузь. І це стосується не тільки НПЗ, а й сховищ та магістральних трубопроводів, по яких ця нафта поступає, пояснив він. У Криму виникла проблема зі зберіганням. Як розповів Сазонов, росіяни бідкаються, що доставити пальне в Крим вони можуть, однак зберігати немає де, адже туди відразу “прилітає”. І прилітає багато, підкреслив воїн ЗСУ.

За словами військового, у Росії будуть накопичуватися з проблеми з паливом через системні удари по нафтовій галузі.

