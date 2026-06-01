Позитивний сигнал для України: чому Путін відклав масований обстріл Києва

У російському МЗС минулого тижня заявляли, що РФ переходить до системних ударів по Києву, навіть закликали інші країни евакуювати дипломатичний корпус. Пізніше у РФ пояснили, що на Трійцю було одноденне перемир’я.

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко розповів, про що сигналізує відкладення масованих ударів по Києву. За його словами, є декілька причин такого рішення РФ: з одного боку — очільник Кремля в релігійному плані трохи забобонний, тож вирішили не бити на Трійцю, з іншого — є певна періодичність таких ударів.

“Росіяни не можуть взагалі бити регулярно по Києву такими масовими, комбінованими ударами, тому що їм треба накопичувати ресурси. Це одна з причин, чому вони граються от в ці перемир'я. Але, удари будуть, тому треба дослухатися і до інформаційних повідомлень, і дотримуватися заходів безпеки”, — пояснив експерт.

За його словами, у такій ситуації дуже добре, що знов є ініціатива з боку США. Росія для своєї аудиторії пояснює, чому немає анонсованих нищівних ударів по Києву, тим, що великий друг Путіна Дональд Трамп знов ініціює одноденне перемир'я на релігійне свято, пояснив політолог. Ці ситуативні перемир’я, як зазначив Фесенко, насправді нічого не дають з погляду логіки припинення війни. Однак це важливо в контексті продовження переговорного процесу.

“Важливо, що переговорний процес все ж таки продовжується. Важливо, зокрема, і те, що американці не виходять з переговорного процесу. Адже паузу в переговорах, про що говорив Рубіо, у нас всі почали трактувати, що американці виходять з переговорів. І я, і багато колег потім це спростовували, що ні, це не так. І от зараз це підтверджується. Але все це тимчасово, це такі ситуативні, тактичні та пропагандистські ігри Путіна. Тому це не означає, на жаль, припинення війни. Це лише пауза”, — зауважив експерт.

За його словами, ризики ударів наступного тижня чи трохи пізніше залишаються. Але, на думку експерта, переговорний процес буде продовжуватись.

