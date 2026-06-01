Позитивный сигнал для Украины: почему Путин отложил массированный обстрел Киева

Кречмаровская Наталия
В российском МИДе на прошлой неделе заявляли, что РФ переходит к системным ударам по Киеву, даже призвали другие страны эвакуировать дипломатический корпус. Позже в РФ объяснили, что на Троицу было однодневное перемирие.
Обстрел.
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко рассказал, о чем сигнализирует отложение массированных ударов по Киеву. По его словам, есть несколько причин такого решения РФ: с одной стороны – глава Кремля в религиозном плане немного суеверный, поэтому решили не бить на Троицу, с другой – есть определенная периодичность таких ударов.
По его словам, в такой ситуации очень хорошо, что снова есть инициатива со стороны США. Россия для своей аудитории объясняет, почему нет анонсированных сокрушительных ударов по Киеву тем, что великий друг Путина Дональд Трамп вновь инициирует однодневное перемирие на религиозный праздник, пояснил политолог. Эти ситуативные перемирия, как отметил Фесенко, действительно ничего не дают с точки зрения логики прекращения войны. Однако это важно в контексте продолжения переговорного процесса.
По его словам, риски ударов на следующей неделе или чуть позже остаются. Но, по мнению эксперта, переговорный процесс будет продолжен.
