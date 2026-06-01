Позитивный сигнал для Украины: почему Путин отложил массированный обстрел Киева

В российском МИДе на прошлой неделе заявляли, что РФ переходит к системным ударам по Киеву, даже призвали другие страны эвакуировать дипломатический корпус. Позже в РФ объяснили, что на Троицу было однодневное перемирие.

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко рассказал, о чем сигнализирует отложение массированных ударов по Киеву. По его словам, есть несколько причин такого решения РФ: с одной стороны – глава Кремля в религиозном плане немного суеверный, поэтому решили не бить на Троицу, с другой – есть определенная периодичность таких ударов.

"Россияне не могут вообще бить регулярно по Киеву такими массовыми, комбинированными ударами, потому что им нужно накапливать ресурсы. Это одна из причин, почему они играют вот в эти перемирия. Но удары будут, поэтому надо прислушиваться и к информационным сообщениям, и соблюдать меры безопасности", — пояснил эксперт.

По его словам, в такой ситуации очень хорошо, что снова есть инициатива со стороны США. Россия для своей аудитории объясняет, почему нет анонсированных сокрушительных ударов по Киеву тем, что великий друг Путина Дональд Трамп вновь инициирует однодневное перемирие на религиозный праздник, пояснил политолог. Эти ситуативные перемирия, как отметил Фесенко, действительно ничего не дают с точки зрения логики прекращения войны. Однако это важно в контексте продолжения переговорного процесса.

"Важно, что переговорный процесс все же продолжается. Важно, в частности, и то, что американцы не выходят из переговорного процесса. Ведь паузу в переговорах, о чем говорил Рубио, у нас все начали трактовать, что американцы выходят из переговоров. И я, и многие коллеги потом это опровергали, что нет, это не так. И вот сейчас это подтверждается. Но все это временно, это ситуативные, тактические и пропагандистские игры Путина. Поэтому это не значит, к сожалению, прекращение войны. Это только пауза”, — заметил эксперт.

По его словам, риски ударов на следующей неделе или чуть позже остаются. Но, по мнению эксперта, переговорный процесс будет продолжен.

