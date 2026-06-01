В России будет горячо: военный ВСУ рассказал, что ожидает Москву и Санкт-Петербург

В РФ все более ощутимы "украинские санкции" против нефтяной отрасли. Точные удары Украины оставят россиян без горючего. Первые последствия противодействия российским оккупантам заметны во временно оккупированном Крыму.

Москва. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, почему россиянам нужно смотреть на ситуацию в Крыму и готовиться к худшему. Военный напомнил, как в начале большой войны – в 2022 году – Украина просила европейских партнеров закрыть небо хотя бы над западными областями. С тех пор, по его словам, многое изменилось.

"Мы осознали, что можем рассчитывать только на себя, и начали работать сразу в двух направлениях. С одной стороны, закрывать свое небо, учиться защищаться. Система ПВО, сбивающие шахеды дроны. А второе, что очень важно, мы тоже работали по целям на оккупированной территории, на территории России", — пояснил Сазонов.

Это был сложный путь, ведь у Украины не было достаточного количества вооружения, дронов, ракет. А, по словам военного, то, что давали, имело много ограничений на применение по территории РФ. Пришлось делать все свое и результаты уже есть, отметил Сазонов. Украина ударами перекрывает вражескую логистику, которая уже видна по ситуации с горючим в Крыму.

"Но Крым – это начало. Внимательно следите за Крымом. Почему? Потому что Крым – это не временные неудачи, не временные трудности. Это такое маленькое окошко в будущее, которое россияне могут сейчас использовать, посмотреть в это окошко и увидеть, что будет дальше на всей территории России, включая Москву, Санкт-Петербург. Там, где ничего подобного и не ожидали”, — сказал он.

По словам военного, Украина полностью "выносит" российскую нефтяную отрасль. И это касается не только НПЗ, но и хранилищ и магистральных трубопроводов, по которым эта нефть поступает, пояснил он. В Крыму возникла проблема с хранением. Как рассказал Сазонов, россияне жалуются, что доставить горючее в Крым они могут, однако хранить негде, ведь туда сразу "прилетает". И прилетает многое, подчеркнул воин ВСУ.

По словам военного, в России будут накапливаться по проблеме с топливом из-за системных ударов по нефтяной отрасли.

