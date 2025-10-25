У Росії атаковано ключовий об'єкт енергосистеми: деталі

У Волгоградській області Росії була атакована електропідстанція "Балашовська". Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, вона подає електрику на військові об'єкти, зокрема, Волгоградський військовий округ та інфраструктуру Міноборони РФ.

Електропідстанція "Балашовська". Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що підстанція "Балашовська" 500 кВ є ключовим об'єктом Південної енергосистеми РФ. Коваленко додав, що вона також живить транспортні енергетичні вузли на напрямі Саратов-Воронеж.

Глава ЦПД нагадав, що раніше росіяни втратили ще одну підстанцію такого типу – "Вешкайма".

За його словами, це ускладнює проблеми з енергопостачанням російських військових у регіоні.

Цікаво, що в ніч проти 16 жовтня безпілотниками були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що внаслідок падіння уламків БПЛА у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП "Балашовська" було зафіксовано спалах.

