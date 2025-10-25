logo

Война с Россией В России атакован ключевой объект энергосистемы: детали
НОВОСТИ

В России атакован ключевой объект энергосистемы: детали

Пожар вспыхнул на электроподстанции "Балашовской", которая подает электричество на военные объекты

25 октября 2025, 13:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Волгоградской области России была атакована электроподстанция "Балашовская". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, она подает электричество на военные объекты, в частности Волгоградский военный округ и инфраструктуру Минобороны РФ.

В России атакован ключевой объект энергосистемы: детали

Электроподстанция "Балашовская". Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что подстанция "Балашовская" 500 кВ является ключевым объектом Южной энергосистемы РФ. Коваленко добавил, что она также питает транспортные энергетические узлы на направлении Саратов–Воронеж.

Глава ЦПД напомнил, что ранее россияне потеряли еще одну подстанцию такого типа — "Вешкайма". 

По его словам, это усугубляет проблемы с энергоснабжением российских военных в регионе.

Интересно, что в ночь на 16 октября беспилотниками были атакованы объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП "Балашовская" было зафиксировано возгорание.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 23 октября в российской Рязани прогремела серия сильных взрывов. Местные паблики сообщали об атаке беспилотников, публикуя видео, на которых слышны характерные звуки пролета дронов.

Взрывы раздавались в Рязани и городе Скопин. Речь идет о по меньшей мере 10 взрывах. Местные власти традиционно утверждают, что по воздушным целям отработала российская ПВО, поэтому попаданий и разрушений якобы нет.

Также издание "Комментарии" сообщало – каскад взрывов в России: пламя охватило важные объекты.




Источник: https://t.me/akovalenko1989/9971
