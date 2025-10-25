В России атакован ключевой объект энергосистемы: детали

В Волгоградской области России была атакована электроподстанция "Балашовская". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, она подает электричество на военные объекты, в частности Волгоградский военный округ и инфраструктуру Минобороны РФ.

Электроподстанция "Балашовская". Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что подстанция "Балашовская" 500 кВ является ключевым объектом Южной энергосистемы РФ. Коваленко добавил, что она также питает транспортные энергетические узлы на направлении Саратов–Воронеж.

Глава ЦПД напомнил, что ранее россияне потеряли еще одну подстанцию такого типа — "Вешкайма".

По его словам, это усугубляет проблемы с энергоснабжением российских военных в регионе.

Интересно, что в ночь на 16 октября беспилотниками были атакованы объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП "Балашовская" было зафиксировано возгорание.

