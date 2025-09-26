logo_ukra

BTC/USD

109437

ETH/USD

3941.48

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У РНБО анонсували важливу Ставку із Зеленським: що на ній може вирішитися по війні
commentss НОВИНИ Всі новини

У РНБО анонсували важливу Ставку із Зеленським: що на ній може вирішитися по війні

Політичне та військове командування визначить план оборони на осінь та зиму

26 вересня 2025, 15:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський сьогодні на щотижневій ставці з членами Ради нацбезпеки обговорить оборону України та стійкість перед ворогом цієї осені та взимку. Як передає портал "Коментарі", про це у Facebook написав секретар РНБО Рустем Умєров.

У РНБО анонсували важливу Ставку із Зеленським: що на ній може вирішитися по війні

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Передбачається, що Зеленський сьогодні заслухає доповідь про оперативну обстановку на фронті – Сили оборони продовжують утримувати позиції, стримуючи ворога, незважаючи на постійний тиск.

"Окрем блок — мобілізація та нові умови контрактної служби (18-24). Будуть представлені механізми, які забезпечать ефективне залучення та утримання підготовленого особового складу", — написав Умєров.

Також на засіданні проаналізують комплекс заходів протидії ракетно-дроновим ударам РФ по об'єктах критичної інфраструктури, спрямованих на зменшення потенціалу супротивника та посилення захищеності енергетики та транспорту.

"Окремо очікуємо доручень президента керівникам сектору безпеки та оборони та чиновникам за підсумками його зустрічей та домовленостей цього тижня у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН", — додав секретар РНБО.

Читайте також на порталі "Коментарі" – глава української держави Володимир Зеленський готовий до компромісу у територіальному питанні щодо України. За його словами, якщо наші військові не можуть повернути окуповані регіони силою, це можливо зробити в майбутньому, але за допомогою дипломатії. Про це український лідер заявив в інтерв'ю The Axios Show. Водночас гарант назвав трагедією викрадення Росією дітей.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна стане сильнішою: Сирський поділився подробицями створення нового роду військ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1185727656708906&id=100058150476405&mibextid=wwXIfr&rdid=oDh4b6G4Cwfiv92z#
Теги:

Новини

Всі новини