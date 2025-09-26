У РНБО анонсували важливу Ставку із Зеленським: що на ній може вирішитися по війні

Президент Володимир Зеленський сьогодні на щотижневій ставці з членами Ради нацбезпеки обговорить оборону України та стійкість перед ворогом цієї осені та взимку. Як передає портал "Коментарі", про це у Facebook написав секретар РНБО Рустем Умєров.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Передбачається, що Зеленський сьогодні заслухає доповідь про оперативну обстановку на фронті – Сили оборони продовжують утримувати позиції, стримуючи ворога, незважаючи на постійний тиск.

"Окрем блок — мобілізація та нові умови контрактної служби (18-24). Будуть представлені механізми, які забезпечать ефективне залучення та утримання підготовленого особового складу", — написав Умєров.

Також на засіданні проаналізують комплекс заходів протидії ракетно-дроновим ударам РФ по об'єктах критичної інфраструктури, спрямованих на зменшення потенціалу супротивника та посилення захищеності енергетики та транспорту.

"Окремо очікуємо доручень президента керівникам сектору безпеки та оборони та чиновникам за підсумками його зустрічей та домовленостей цього тижня у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН", — додав секретар РНБО.

