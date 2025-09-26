У РНБО анонсували важливу Ставку із Зеленським: що на ній може вирішитися по війні

Рубрики
Президент Володимир Зеленський сьогодні на щотижневій ставці з членами Ради нацбезпеки обговорить оборону України та стійкість перед ворогом цієї осені та взимку. Як передає портал "Коментарі", про це у Facebook написав секретар РНБО Рустем Умєров.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Передбачається, що Зеленський сьогодні заслухає доповідь про оперативну обстановку на фронті – Сили оборони продовжують утримувати позиції, стримуючи ворога, незважаючи на постійний тиск.
Також на засіданні проаналізують комплекс заходів протидії ракетно-дроновим ударам РФ по об'єктах критичної інфраструктури, спрямованих на зменшення потенціалу супротивника та посилення захищеності енергетики та транспорту.
Читайте також на порталі "Коментарі" – глава української держави Володимир Зеленський готовий до компромісу у територіальному питанні щодо України. За його словами, якщо наші військові не можуть повернути окуповані регіони силою, це можливо зробити в майбутньому, але за допомогою дипломатії. Про це український лідер заявив в інтерв'ю The Axios Show. Водночас гарант назвав трагедією викрадення Росією дітей.
