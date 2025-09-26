logo

Главная Новости Общество Война с Россией В СНБО анонсировали важную Ставку с Зеленским: что на ней может решиться по войне
commentss НОВОСТИ Все новости

В СНБО анонсировали важную Ставку с Зеленским: что на ней может решиться по войне

Политическое и военное командование определит план обороны на осень и зиму

26 сентября 2025, 15:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский сегодня на еженедельной ставке с членами Совета нацбезопасности обсудит оборону Украины и устойчивость перед врагом этой осенью и зимой. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook написал секретарь СНБО Рустем Умеров.

В СНБО анонсировали важную Ставку с Зеленским: что на ней может решиться по войне

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Предполагается, что Зеленский сегодня заслушает доклад об оперативной обстановке на фронте — Силы обороны продолжают удерживать позиции, сдерживая врага несмотря на постоянное давление.

"Отдельный блок — мобилизация и новые условия контрактной службы (18-24). Будут представлены механизмы, которые обеспечат эффективное привлечение и содержание подготовленного личного состава", — написал Умеров.

Также на заседании проанализируют комплекс мер противодействия ракетно-дроновым ударам РФ по объектам критической инфраструктуры, направленных на уменьшение потенциала противника и усиление защищенности энергетики и транспорта.

"Отдельно ожидаем поручений президента руководителям сектора безопасности и обороны и чиновникам по итогам его встреч и договоренностей на этой неделе в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН", — добавил секретарь СНБО.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский готов к компромиссу в территориальном вопросе в отношении Украины. По его словам, если наши военные не могут вернуть оккупированные регионы силой, то это возможно сделать в будущем, но с помощью дипломатии. Об этом украинский лидер заявил в интервью "The Axios Show". Вместе с тем гарант назвал трагедией похищение Россией детей.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина станет сильнее: Сырский поделился подробностями о создании нового рода войск.




