У РФ знову нафантазували про "перемоги" на фронті: в Україні розповіли, що за цим стоїть

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Росіяни протягом наступних тижнів робитимуть багато спроб тиску на фронті та супроводжуватимуть це гучними заявами. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрія Коваленка.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Керівник Центру зазначив, що росіяни робитимуть гучні заяви і намагатимуться тиснути на фронт виключно для західної аудиторії та підвищення ставок у дипломатії.
За інформацією Андрія Коваленка, наразі частина Волчанська перебуває під контролем Сил оборони України.
Андрій Коваленко наголосив: важкі бої на фронті продовжуються, ворог кидає багато сил.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Міноборони РФ поширило черговий фейк про нібито "просування" своїх військ та "звільнення" населених пунктів у Донецькій області.
Йдеться, зокрема, про Клинова та Веролюбівку. Такі інформаційні вкидання є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка продовжується з початку повномасштабного вторгнення, заявили в Генштабі Збройних сил України.
Там наголосили, що заява РФ про нібито "захоплення Клинового" не відповідає дійсності.