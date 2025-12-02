В РФ вновь нафантазировали о "победах" на фронте: в Украине рассказали, что за этим стоит

Рубрики
Россияне в течение следующих недель будут предпринимать много попыток давления на фронте и сопровождать это громкими заявлениями. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрея Коваленко.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра отметил, россияне будут делать громкие заявления и пытаться давить на фронт исключительно для западной аудитории и повышения ставок в дипломатии.
По информации Андрея Коваленко, сейчас часть Волчанска находится под контролем Сил обороны Украины.
Андрей Коваленко подчеркнул: тяжелые бои на фронте продолжаются, враг бросает много сил.
Речь идет, в частности, о Клинове и Веролюбовке. Такие информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, продолжающейся с начала полномасштабного вторжения, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
Там подчеркнули, что заявление РФ о якобы "захвате Клинового" не соответствует действительности.