В РФ вновь нафантазировали о "победах" на фронте: в Украине рассказали, что за этим стоит

Россияне в течение следующих недель будут предпринимать много попыток давления на фронте и сопровождать это громкими заявлениями. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрея Коваленко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Руководитель Центра отметил, россияне будут делать громкие заявления и пытаться давить на фронт исключительно для западной аудитории и повышения ставок в дипломатии.

По информации Андрея Коваленко, сейчас часть Волчанска находится под контролем Сил обороны Украины.

"Также враг не захватил Купянск, но врал об этом", — отметил он.

Андрей Коваленко подчеркнул: тяжелые бои на фронте продолжаются, враг бросает много сил.

Речь идет, в частности, о Клинове и Веролюбовке. Такие информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, продолжающейся с начала полномасштабного вторжения, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Там подчеркнули, что заявление РФ о якобы "захвате Клинового" не соответствует действительности.

"По логике российского заявления, их подразделения должны "продвинуться", по дороге захватив населенный пункт Веролюбовка, чего на самом деле нет. Также не соответствует действительности и информация о массовых потерях украинскими подразделениями бронированной техники. Подобные "отчеты" российская сторона запускает на ежедневной основе и традиционно представляет без доказательств", — говорится в сообщении.



