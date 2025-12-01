logo

Генштаб ВСУ отреагировал на заявления РФ о «захвате» новых городов в Донецкой области
Генштаб ВСУ отреагировал на заявления РФ о «захвате» новых городов в Донецкой области

Генштаб ВСУ отреагировал на заявления РФ о захвате некоторых украинских городов в Донецкой области

Минобороны РФ распространило очередной фейк о якобы "продвижении" своих войск и "освобождении" населенных пунктов в Донецкой области.

Генштаб ВСУ отреагировал на заявления РФ о «захвате» новых городов в Донецкой области

Реакция Генштаба ВСУ на новые заявления РФ Фото: из открытых источников

Речь идет, в частности, о Клинове и Веролюбовке. Такие информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, продолжающейся с начала полномасштабного вторжения, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Там подчеркнули, что заявление РФ о якобы "захвате Клинового" не соответствует действительности.

"По логике российского заявления, их подразделения должны "продвинуться", по дороге захватив населенный пункт Веролюбовка, чего на самом деле нет. Также не соответствует действительности и информация о массовых потерях украинскими подразделениями бронированной техники. Подобные "отчеты" российская сторона запускает на ежедневной основе и традиционно представляет без доказательств", — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что ситуация на этом направлении остается контролируемой Силами обороны. Ни одного подтвержденного прорыва глубоко в украинскую оборону на этих участках фронта нет.

"Украинские Силы обороны продолжают выполнять свои задачи, нанося противнику потери в живой силе и технике. Информационные "победы", которые российское минобороны ежедневно объявляет на бумаге, не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте", — добавили в Генштабе.

Как сообщал портал "Комментарии", в России сделали новое заявление о якобы захвате украинских городов Покровска на Донетчине и Волчанска на Харьковщине. Кроме того, диктатору Владимиру Путину якобы доложили о "начале освобождения" Гуляйполя. Российские СМИ также цитируют заявления минобороны РФ, которое обнародовало кадры из Покровска, где оккупанты якобы развернули вражеские триколоры в центре города.



Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/32071
