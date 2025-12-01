Генштаб ЗСУ відреагував на заяви РФ про «захоплення» нових міст на Донеччині

Міноборони РФ поширило черговий фейк про нібито "просування" своїх військ та "звільнення" населених пунктів на Донеччині.

Реакція Генштабу ЗСУ на нові заяви РФ. Фото: з відкритих джерел

Йдеться, зокрема, про Клинове та Віролюбівку. Такі інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку повномасштабного вторгнення, заявили у Генштабі Збройних сил України.

Там наголосили, що заява РФ про нібито “захоплення Клинового” не відповідає дійсності.

"За логікою російської заяви, їхні підрозділи мали б "просунутися", по дорозі захопивши населений пункт Віролюбівка, чого насправді немає. Так само не відповідає дійсності й інформація про масові втрати українськими підрозділами броньованої техніки. Подібні "звіти" російська сторона запускає на щоденній основі та традиційно подає без будь-яких доказів", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що ситуація на цьому напрямку залишається контрольованою Силами оборони. А жодного підтвердженого прориву глибоко в українську оборону на цих ділянках фронту немає.

"Українські Сили оборони продовжують виконувати свої завдання, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці. Інформаційні "перемоги", які російське міноборони щодня оголошує на папері, не мають нічого спільного з реальною ситуацією на фронті", — додали у Генштабі.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Росії зробили нову заяву про нібито захоплення українських міст Покровська на Донеччині та Вовчанська на Харківщині. Окрім того, диктатору Володимиру Путіну нібито доповіли про "початок звільнення" Гуляйполя. Російські ЗМІ також цитують заяви міноборони РФ, яке оприлюднило кадри з Покровська, де окупанти нібито розгорнули ворожі триколори в центрі міста.