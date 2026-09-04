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У РФ заявили про захоплення нового населеного пункту на Сумщині: у ЗСУ відповіли

«Маґура» спростувала повідомлення російських пропагандистів про Храпівщину

4 вересня 2026, 12:10
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Кравцев Сергей

Повідомлення російських пропагандистських ресурсів про нібито захоплення села Храпівщина на Сумщині не відповідають дійсності. Жодного прориву української оборони на цій ділянці не відбулося, заявили у 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура".

У РФ заявили про захоплення нового населеного пункту на Сумщині: у ЗСУ відповіли

Бої у Сумській області. Фото: з відкритих джерел

За даними військових, населений пункт перебуває у зоні відповідальності 47 ОМБр. Саме на цій підставі російські інформаційні ресурси почали поширювати твердження про нібито успішне просування своїх підрозділів та захоплення Храпівщини.

У "Маґурі" назвали ці повідомлення черговою ворожою дезінформацією. Там наголосили, що ситуація на напрямку не відповідає картині, яку намагаються створити російські пропагандисти.

"Прориву оборони не було. Воїни 47 ОМБр продовжують тримати визначені рубежі", — повідомили у бригаді.

Українські військові також закликали не робити висновків про ситуацію на фронті виключно за повідомленнями російських Telegram-каналів. За їхньою оцінкою, подібні вкиди є частиною інформаційно-психологічних операцій, покликаних створити враження масштабного просування російської армії та посіяти паніку.

Спростування 47 ОМБр з’явилося на тлі активного поширення російськими ресурсами заяв про нібито зміни на Сумському напрямку. Водночас українська сторона офіційно заявляє, що оборона на ділянці залишається під контролем Сил оборони.

Таким чином, інформація про захоплення Храпівщини наразі не підтверджується українськими військовими. У 47-й бригаді вкотре наголосили на необхідності перевіряти повідомлення про ситуацію на фронті та не ставати інструментом ворожої інформаційної кампанії.

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Джерело: https://t.me/brygada47/2552
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