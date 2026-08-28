Суми під КАБами: росіяни били хвилями, люди опинилися під завалами

Російські війська ввечері здійснили масовану атаку керованими авіабомбами на Суми. За короткий проміжок часу окупанти скинули на місто вісім КАБів, удари зафіксували одразу в п’яти різних локаціях. Під вогнем опинилися приватний сектор, промислова зона, об’єкти інфраструктури та станція технічного обслуговування.

Удар по Сумах. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили в Сумській міській військовій адміністрації, перші чотири авіабомби росіяни застосували близько 20:30. Приблизно через годину по місту завдали ще чотирьох ударів.

Найбільш руйнівними стали влучання у приватному секторі. Один із житлових будинків був повністю знищений. Після вибуху люди опинилися під завалами, однак їх вдалося врятувати. Вибухова хвиля та уламки також пошкодили близько 15 сусідніх будинків.

Руйнувань зазнали й інші цивільні об’єкти. Пошкоджено господарські споруди та автомобілі. Внаслідок атаки поранення отримали троє людей.

Згодом російська армія повторно атакувала місто. Ще чотири керовані авіабомби вдарили по двох локаціях – території промислової зони та станції техобслуговування в Зарічному районі.

Після вибухів там спалахнули автомобілі та господарські приміщення. На місцях ударів працювали екстрені служби, пожежі локалізовували.

Атака на Суми вкотре продемонструвала тактику повторних ударів, коли ворог завдає кількох хвиль авіаційних атак по одному місту. Росія продовжує застосовувати керовані авіабомби не лише поблизу лінії фронту, а й проти великих українських міст, створюючи постійну загрозу для цивільного населення та інфраструктури.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Суми за час повномасштабної війни зазнали значних руйнувань через російську агресію. Станом на 30 липня 2026 року в Сумській міській територіальній громаді зафіксовано 2852 пошкоджені житлові будинки. Про це йдеться у відповіді Сумської міської ради на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".



