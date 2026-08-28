Сумы под КАБами: русские били волнами, люди оказались под завалами

Российские войска вечером совершили массированную атаку управляемыми авиабомбами на Сумы. За короткий промежуток времени оккупанты сбросили на город восемь КАБов, удары зафиксировали сразу в пяти разных локациях. Под огнем очутились частный сектор, промышленная зона, объекты инфраструктуры и станция технического обслуживания.

Удар по Сумах. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Сумской городской военной администрации, первые четыре авиабомба россияне применили около 20:30. Приблизительно через час по городу нанесли еще четыре удара.

Наиболее разрушительными стали попадания в частном секторе. Один из жилых домов был полностью уничтожен. После взрыва люди оказались под завалами, однако их удалось спасти. Взрывная волна и обломки также повредили около 15 соседних домов.

Разрушения испытали и другие гражданские объекты. Повреждены хозяйственные постройки и автомобили. В результате атаки ранения получили три человека.

Впоследствии русская армия повторно атаковала город. Еще четыре управляемых авиабомба ударили по двум локациям – территории промышленной зоны и станции техобслуживания в Заречном районе.

После взрывов там загорелись автомобили и хозяйственные помещения. На местах ударов работали экстренные службы, пожары локализовывались.

Атака на Сумы в очередной раз продемонстрировала тактику повторных ударов, когда враг наносит несколько волн авиационных атак по одному городу. Россия продолжает применять управляемые авиабомбы не только вблизи линии фронта, но и против крупных украинских городов, создавая постоянную угрозу гражданскому населению и инфраструктуре.

Также издание "Комментарии" сообщало – Сумы за время полномасштабной войны потерпели значительные разрушения из-за российской агрессии. По состоянию на 30 июля 2026 года в Сумской городской территориальной общине зафиксировано 2852 поврежденных жилых дома. Об этом говорится в ответе Сумского городского совета на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".



