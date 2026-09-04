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В РФ заявили о захвате нового населенного пункта в Сумской области: в ВСУ ответили

«Магура» опровергла сообщение российских пропагандистов о Храповщине

4 сентября 2026, 12:10
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Кравцев Сергей

Сообщения российских пропагандистских ресурсов о якобы захвате села Храповщина на Сумщине не соответствуют действительности. Никакого прорыва украинской обороны на этом участке не произошло, заявили в 47-й отдельной механизированной бригаде Магура.

В РФ заявили о захвате нового населенного пункта в Сумской области: в ВСУ ответили

Бои в Сумской области. Фото: из открытых источников

По данным военных, населенный пункт находится в зоне ответственности 47 ОМБр. Именно на этом основании российские информационные ресурсы начали распространять утверждения о якобы успешном продвижении своих подразделений и захвате Храповщины.

В "Магуре" назвали эти сообщения очередной враждебной дезинформацией. Там подчеркнули, что ситуация в направлении не соответствует картине, которую пытаются создать российские пропагандисты.

"Прорыв обороны не было. Воины 47 ОМБр продолжают держать определенные рубежи", – сообщили в бригаде.

Украинские военные также призвали не делать выводы о ситуации на фронте исключительно по сообщениям российских Telegram-каналов. По их оценке, подобные вбросы являются частью информационно-психологических операций, призванных создать впечатление масштабного продвижения русской армии и посеять панику.

Опровержение 47 ОМБр появилось на фоне активного распространения российскими ресурсами заявлений о якобы изменившихся на Сумском направлении. В то же время, украинская сторона официально заявляет, что оборона на участке остается под контролем Сил обороны.

Таким образом, информация о захвате Храповщины пока не подтверждается украинскими военными. В 47-й бригаде в очередной раз отметили необходимость проверять сообщения о ситуации на фронте и не становиться инструментом враждебной информационной кампании.

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Источник: https://t.me/brygada47/2552
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